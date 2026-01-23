Γρίπη: Με εγκεφαλίτιδα νοσηλεύεται η 6χρονη - Η κατάσταση υγείας του 3χρονου

Ως κρίσιμα για την κατάσταση υγείας του παιδιού 6 ετών, που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία» με εγκεφαλίτιδα μετά από νόσηση με γρίπη, χαρακτηρίζουν τα επόμενα 24ώρα οι γιατροί του νοσοκομείου Παίδων.

Η 6χρονη παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Παίδων - με εγκεφαλίτιδα, μία σοβαρή επιπλοκή που προκαλεί η γρίπη. Πληροφορίες του Star κάνουν λόγο πως όταν ήρθε στα Επείγοντα του νοσοκομείου Παίδων, είχε «ανεβάσει» υψηλό πυρετό, έκανε σπασμούς και ήταν αφυδατωμένη.

Η οικογένειά της, ανέφερε πως το παιδί πήγε στο σχολείο τη Δευτέρα, επέστρεψε το μεσημέρι και αισθάνθηκε αδιαθεσια. Η ανήλικη υποβλήθηκε σε τεστ για τη γρίπη, στο οποίο βγήκε αρνητική, πάρα ταύτα ο πυρετός επέμενε.

Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, με αποτέλεσμα τη διακομιδή της στο Παίδων «Αγία Σοφία» και τη νοσηλεία της στη ΜΕΘ.

Όσον αφορά στο 3χρονο παιδί από την Κόρινθο, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή, βελτιώνεται σιγά, σιγά και εάν όλα βαίνουν καλώς, θα μεταφερθεί σε απλή κλίνη.

Περιμένουν νέο κύμα γρίπης

Έκκληση στους πολίτες για εμβολιασμό κατά της γρίπης, έκανε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος φιλοξενήθηκε το πρωί της περασμένης Κυριακής στην εκπομπή του ΕΡΤnews «Σαββατοκύριακο από τις 5».

«Φέτος η γρίπη έχει έρθει με πολύ ισχυρό κύμα», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Οι ειδικοί λένε ότι θα έρθει δεύτερο κύμα γρίπης τον Φεβρουάριο. Εμβόλια υπάρχουν, το εμβόλιο είναι δωρεάν. Πηγαίνεις στο φαρμακείο σου, δίνεις το ΑΜΚΑ σου, το κάνεις και φεύγεις. Θα προλάβεις το κύμα του Φεβρουαρίου. Να εμβολιαστείτε, είναι η τελευταία εβδομάδα που προλαβαίνετε να κάνετε το εμβόλιο για να προλάβετε το δεύτερο κύμα που έρχεται».

Ο υπουργός σημείωσε επίσης, πως «έχουμε κάνει πρόσκληση για ιατρονοσηλευτικό προσωπικό», ενώ τόνισε ότι οι συμβασιούχοι επικουρικοί θα ανανεώνονται κάθε χρόνο. «Οι επικουρικοί συμβασιούχοι θα ανανεώνονται στο διηνεκές. Όσο είμαι εγώ υπουργός δεν πρόκειται να φύγουν οι επικουρικοί. Και όταν κάνουμε τις προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού, όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν τα χαρτιά τους για να μεταπηδήσουν από τη θέση του επικουρικού στη θέση του μονίμου. Φέτος θα κάνουμε 5.000 μόνιμες προσλήψεις προσωπικού».

«Αν έπρεπε να επιλέξουμε σε σπουδαιότητα μεταξύ προσωπικού και υποδομών, το προσωπικό προηγείται», πρόσθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Αλλά το ένα δεν αντιστρατεύεται το άλλο. Το σωστό είναι να έχεις και το ένα και το άλλο. Κι εμείς αξιοποιούμε το σύνολο των πόρων του Ταμείου Ανθεκτικότητας. Ό,τι έχουμε να παραδώσουμε, θα τα παραδώσουμε όλα δεν θα χάσουμε ούτε ευρώ».