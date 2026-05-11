Γονείς 19χρονης Μυρτώς: «Ο σύντροφός της λέει ψέματα, είναι για μέσα, να μη δουν ποτέ τον ήλιο»

Στην κάμερα της εκπομπής «Αυτοψία» μίλησαν ο πατέρας και η μητέρα της 19χρονης Μυρτώς.

«Το παιδί μου έμπλεξε σε άσχημη παρέα. Ήταν δύο μέρες μετά το Πάσχα το συμβάν. Τη Μεγάλη Εβδομάδα έμπλεξε. Τους ήξερε και τους είχε διώξει» είπε, μεταξύ άλλων, ο πατέρας της Μυρτώς.

Επίσης, ο πατέρας της 19χρονης από την Κεφαλονιά, δήλωσε, για τον σύντροφό της: «Υπάρχει σχέδιο. Έπεσε δίπλα ο άνθρωπος για να την προσεγγίσουν. Εν συνεχεία της βάλανε ένα παιδί, ομορφόπαιδο να κάνει παρέα τις δέκα τελευταίες μέρες. Το παιδί αυτό την πήρε από εδώ για να την πάει στην πλατεία. Είναι ένα παιδί που ακόμα δεν έχει πάει μέσα, αλλά πιστεύω ότι είναι για μέσα. Έπαιξε τον ρόλο του γκόμενου. Την αποστολή του. Εγώ τον έχω αντιληφθεί τι είναι αλλά δεν ξέρω αν θα πάει μέσα. Ακούω τι λένε και βγάζω συμπεράσματα».

Όπως εξήγησε στη συνέχεια ο πατέρας της, «το σκυλάκι της είναι άρρωστο, έκατσε φύλακας στο μνήμα της».

Επίσης, επανέλαβε πως «η κόρη μου δεν ξέρει από ναρκωτικά».

Μάλιστα, ο πατέρας της Μυρτώς υποστήριξε πως «κι άλλα κορίτσια στο Αργοστόλι έπεσαν στην ίδια παγίδα».

Μητέρα 19χρονης Μυρτώς: «Μου την πετάξαν σαν σκυλί»

Από την πλευρά της, η μητέρα της 19χρονης Μυρτώς, συντετριμμένη, μίλησε στην εκπομπή «Αυτοψία».

«Καμία μάνα στον κόσμο και αυτών των παιδιών που είναι μέσα να μην έχει τον πόνο που έχω εγώ. Δεν ξέρω εγώ πόσο θα αντέξω και αν θα αντέξω. Και αυτοί που είναι ένοχοι να τιμωρηθούν, όπως τους αξίζει. Και ένα παράπονο έχω ακόμη. Γιατί δεν την πήγανε στο νοσοκομείο. Αυτό θα με φάει. Γιατί μου την πετάξαν σαν σκυλί. Ένα τηλέφωνο να παίρνανε» ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Θα ζούσε τώρα, γιατί η Μυρτώ μου δεν έπαιρνε ουσίες. Δεν έπαιρνε ουσίες. Και αυτό θα φανεί εκατό τις εκατό. Δεν έπαιρνε ουσίες η Μυρτουλά μου. Δεν έπαιρνε ουσίες το παιδάκι μου. Δεν έπαιρνε. Δεν είχαμε μυστικά. Δεν είχαμε μυστικά. Είχε ανάγκη η Μυρτούλα μου να κοιμηθεί στα παγκάκια; Με λυπεί πολύ και με τον δικηγόρο αυτόν που λέει, ότι αν είχε λογαριασμούς στην τράπεζα. Ελεύθερο είναι το κινητό. Μπορούν να το ελέγξουν. Ελεύθερο είναι το κινητό».

Όσο για το τι τιμωρία θέλει να έχουν όσοι έφταιξαν, είπε: «Να μην δίνουν ποτέ τον ήλιο και να βασανιστούν όπως βασανίστηκε το παιδί μου εκείνο το βράδυ. Δεν είμαι κακός άνθρωπος, αλλά... Της πήραν και το κινητό, γιατί θα με έπαιρνε τηλέφωνο να μου πει ''μαμά, έλα πάρε με'', ξέρω. Της πήραν και το τηλέφωνο, το κινητό της».

Απαντώντας και στα αρνητικά σχόλια που ειπώθηκαν για εκείνη και την κόρη της, σχολίασε: «Δεν ήταν σε άλλο δρόμο, Αντώνη το παιδί, το πιστεύω αυτό. Έλεγαν ότι ήμουν βαμμένη στην κηδεία, λυπάμαι για την κριτική των ανθρώπων, πώς μπορούν να τα λένε αυτά;», προσθέτοντας πως η κόρη της «ήταν πολύ όμορφη αλλά άβγαλτη και αυτό στοίχισε τη ζωή της»

«Της είχα απόλυτη εμπιστοσύνη. Η κόρη μου ήταν ο έρωτάς μου, είχα καψούρα» δήλωσε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.