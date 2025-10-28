ΕΛΛΑΔΑ
Γλυφάδα: Διασωληνωμένη 70χρονη μετά από επίθεση με πέτρα από 38χρονο

Η 70χρονη βρισκόταν στη Γλυφάδα για να ταΐσει τα αδέσποτα όταν δέχθηκε την επίθεση - Νοσηλεύεται στο Ασκληπιείο Βούλας

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Διασωληνωμένη, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται ως σοβαρή και κρίσιμη, είναι μία 70χρονη γυναίκα στη Γλυφάδα, η οποία το πρωί της Παρασκευής (24/10) δέχθηκε επίθεση -με πέτρα- από έναν 38χρονο άνδρα στη Β' Μαρίνα.

Η 70χρονη στη Γλυφάδα βρισκόταν στην περιοχή μαζί με φιλικά της πρόσωπα, για να ταΐσει αδέσποτες γάτες, όταν ξαφνικά δέχθηκε μία μεγάλη πέτρα στο κεφάλι με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της και να διακομιστεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Ασκληπιείου Βούλας.

Οι φίλες της, στη συνέχεια, ειδοποίησαν Αστυνομία και ΕΚΑΒ με τους αστυνομικούς να αναζητούν τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης στη Γλυφάδα και, μετά τις σχετικές περιγραφές, να τον συλλαμβάνουν λίγα μέτρα μακριά από το σημείο. 

