Γλυφάδα: Άνδρας προσπάθησε να κατεβάσει το παντελόνι του μπροστά σε ανήλικους μέσα σε λεωφορείο

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή, μέσα σε λεωφορείο στην περιοχή της Γλυφάδας.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των επιβατών, όλα συνέβησαν όταν το λεωφορείο κινούνταν στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας.

Τότε ένας εκ των επιβατών, επιχείρησε να κατεβάσει το παντελόνι του, ενώ μπροστά του βρίσκονταν ανήλικα παιδιά.

Ένας δεύτερος επιβάτης που αντιλήφθηκε τι επρόκειτο να συμβεί, τον έσπρωξε, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει το κεφάλι του.

Άμεσα ο οδηγός του λεωφορείου ακινητοποίησε το όχημα και ειδοποίησε τις Αρχές.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο και σύμφωνα με πληροφορίες, έχει συλληφθεί.