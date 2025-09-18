Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας μέσα σε κάδο ανακύκλωσης

Νεκρός μέσα σε κάδο ανακύκλωσης εντοπίστηκε ένας άνδρας στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε κάδο στη συμβολή των οδών Διαδόχου Παύλου και Σάκη Καράγιωργα.

Ο άνδρας φαίνεται να εγκλωβίστηκε μέσα στον κάδο, με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να τον απεγκλωβίσουν.

Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται.

Χωρίς τις αισθήσεις του #απεγκλωβίστηκε άνδρας από κάδο ανακύκλωσης ενδυμάτων, και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, στην περιοχή του δήμου Γλυφάδας Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2025

Με πληροφορίες από ΕΡΤ και Mega