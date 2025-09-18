ΕΛΛΑΔΑ
Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας μέσα σε κάδο ανακύκλωσης

Ο άνδρας φαίνεται να εγκλωβίστηκε μέσα στον κάδο, με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να τον απεγκλωβίσουν

Φωτ.: Mega
Νεκρός μέσα σε κάδο ανακύκλωσης εντοπίστηκε ένας άνδρας στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε κάδο στη συμβολή των οδών Διαδόχου Παύλου και Σάκη Καράγιωργα.

Ο άνδρας φαίνεται να εγκλωβίστηκε μέσα στον κάδο, με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να τον απεγκλωβίσουν.

Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ και Mega

 
 
 
