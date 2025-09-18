Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας μέσα σε κάδο ανακύκλωσης

Νεκρός μέσα σε κάδο ανακύκλωσης εντοπίστηκε ένας άνδρας στη Γλυφάδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε κάδο στη συμβολή των οδών Διαδόχου Παύλου και Σάκη Καράγιωργα.
Ο άνδρας φαίνεται να εγκλωβίστηκε μέσα στον κάδο, με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να τον απεγκλωβίσουν.
Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται.
Χωρίς τις αισθήσεις του #απεγκλωβίστηκε άνδρας από κάδο ανακύκλωσης ενδυμάτων, και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, στην περιοχή του δήμου Γλυφάδας Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2025
Με πληροφορίες από ΕΡΤ και Mega