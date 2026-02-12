ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Μαζωνάκης: Προστασία έξω από το δωμάτιο που νοσηλεύεται ο τραγουδιστής

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν έχει υπάρξει επικοινωνία με την οικογένειά του μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο

Για τρίτη ημέρα νοσηλεύεται σε γνωστό  ιδιωτικό θεραπευτήριο ο Γιώργος Μαζωνάκης, με ιογενή λοίμωξη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη, ο γνωστός τραγουδιστής είναι καλύτερα μετά τη φαρμακευτική αγωγή που του έχει δοθεί και έχει άριστη ψυχολογία.

Παράλληλα, οι γιατροί που τον εξέτασαν εμφανίζονται καθησυχαστικοί, ενώ αναμένονταν να πάρει σήμερα εξιτήριο.

Ωστόσο, ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή «Πρωινό», αποκάλυψε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα παραμείνει και σήμερα στο νοσοκομείο.

«Σήμερα υποβάλλεται σε νέο κύκλο εξετάσεων και θα δείξει αν θα πάρει εξιτήριο. Λογικά δεν θα τραγουδήσει σήμερα. Έχει βάλει προστασία έξω από το μονόκλινο δωμάτιό του. 

»Δεν έχει καμία επικοινωνία με την οικογένειά του, δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία ούτε με τους γονείς ούτε με τις δύο αδερφές από προχθές που εισήχθη στο νοσοκομείο με έντονο κοιλιακό άγχος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μου ήρθε τώρα ένα μήνυμα, το μεταφέρω με πάσα επιφύλαξη: Το πιο πιθανό είναι να μην βγει σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης. Δεν έχουν βρει κάτι σοβαρό, τον ψάχνουν όμως, κάνει άλλες εξετάσεις σήμερα. Μπορεί τώρα μου λένε να ην βγει, το πιο πιθανό είναι να μην βγει. Και να βγει δεν θεωρώ ότι θα τραγουδήσει. Θα κάνει τώρα και μια εξέταση με μέθη», κατέληξε.

 
