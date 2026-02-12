Γιώργος Μαζωνάκης: Νοσηλεύεται για τρίτη ημέρα - Τι λένε οι γιατροί

Για τρίτη ημέρα νοσηλεύεται σε γνωστό ιδιωτικό θεραπευτήριο ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά την περιπέτεια της υγείας του.

Όπως έγινε γνωστό, ο Γιώργος Μαζωνάκης το βράδυ της Τρίτης ένιωσε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο σπίτι του και ξαφνικά παρουσίασε έντονους πόνους στην κοιλιά και ανέβασε υψηλό πυρετό.

«Έχει μία ιογενή λοίμωξη, όπως πάρα πολύς κόσμος στη χώρα μας. Εισήχθη σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του σε εκπομπή του ΑΝΤ1 όταν έγινε γνωστή η είδηση.

Γιώργος Μαζωνάκης: Νοσηλεύεται για τρίτη ημέρα

Σύμφωνα με τα νεότερα για την υγεία του, νοσηλεύεται για τρίτη ημέρα και η κατάστασή του είναι πολύ καλύτερη μετά τη φαρμακευτική αγωγή που του έχει δοθεί.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι γιατροί που τον εξέτασαν εμφανίζονται καθησυχαστικοί, ενώ ο ίδιος είναι σε άριστη ψυχολογική κατάσταση

Μάλιστα, εκτός απροόπτου αναμένεται σήμερα να πάρει και εξιτήριο.