Γιώργος Μαζωνάκης: «Νιώθω την ανάγκη να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ»

Η πρώτη εμφάνιση του δημοφιλούς τραγουδιστή μετά τη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο

Φωτ. Γιώργος Μαζωνάκης στην «ταράτσα του Φοίβου» στο Θέατρο Άλσος / NDP
Ο Γιώργος Μαζωνάκης το βράδυ της Πέμπτης, πραγματοποίησε την πρώτη εμφάνισή του μπροστά στο κοινό, μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά την περιπέτεια που βίωσε με τον ακούσιο εγκλεισμό του στην ψυχιατρική κλινική αλλά και τη δικαστική διαμάχη με την οικογένειά του, το βράδυ της Πέμπτης βρέθηκε καλεσμένος του Φοίβου Δεληβοριά στην «ταράτσα του Φοίβου» στο Θέατρο Άλσος.

Εκεί ο δημοφιλής τραγουδιστής χάρισε στο κοινό μία μοναδική βραδιά, ερμηνεύοντας δεκάδες διαχρονικές επιτυχίες του. Μάλιστα, τραγούδησε μαζί με τον Φοίβο Δεληβοριά τα τραγούδια του «Εκείνη» και «Η Μπόσα Νόβα του Ησαΐα», με το κοινό να τους αποθεώνει.

Ωστόσο, ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά τη διάρκεια της βραδιάς, θέλησε να πει ένα δημόσιο ευχαριστώ στο κοινό του, που όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τον αφήνει να παίζει μουσική μαζί τους αυτά τα χρόνια.

«Έχω περάσει και δύσκολα. Γι’ αυτό νιώθω την ανάγκη να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που με αφήνετε να παίζω μουσική μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια», είπε ο τραγουδιστής, με το κοινό να τον καταχειροκροτά.

