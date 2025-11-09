ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Γιατί πέταξαν επάνω από την Αθήνα αεροσκάφη

Πολεμικά και επιβατικά αεροσκάφη πέταξαν πάνω από την Αθήνα - Η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ Facebook Twitter
Πολεμικό αεροσκάφος πάνω από την Αθήνα
0

Πολεμικά και επιβατικά αεροσκάφη πέταξαν το μεσημέρι της Κυριακής επάνω από την Αθήνα, στο πλαίσιο αεροπορικών επιδείξεων της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας, από την Τετάρτη 5 έως και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, εορτάζεται ο Προστάτης του Σώματος, Αρχάγγελος Μιχαήλ, οπότε πραγματοποιούνται και οι αντίστοιχες εκδηλώσεις - δράσεις.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Κυριακής, στο περιθώριο του προγράμματος αεροπορικών επιδείξεων, συμμετείχαν τα εξής:

  • Αεροσκάφος F-35 της ITAF
  • Αεροσκάφη Rafale της 332Μ/114ΠΜ
  • Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς»
  • Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A «Δαίδαλος»
  • Αεροσκάφος Supermarine Spitfire MJ755 σε σχηματισμό με το αεροσκάφος T-6 HARVARD
  • Αεροσκάφη των εταιρειών «Sky Express» και «Aegean Airlines»
Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Eurofighter: Στην Τουρκία ο Στάρμερ για τη συμφωνία - Τι σημαίνει για τον Ερντογάν η προμήθεια 40 μαχητικών

Διεθνή / Eurofighter: Στην Τουρκία ο Στάρμερ για τη συμφωνία - Τι σημαίνει για τον Ερντογάν η προμήθεια 40 μαχητικών

Νέα εποχή στην αμυντική συνεργασία Βρετανίας-Τουρκίας: Ο Σερ Κιρ Στάρμερ επισκέπτεται την Άγκυρα για να ολοκληρωθεί η συμφωνία προμήθειας 40 Eurofighter Typhoon
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

 
 