Πάτρα: Στο νοσοκομείο δύο ανήλικοι λόγω μέθης - Συνελήφθησαν οι γονείς τους

Πρόκειται για έναν 14χρονο κι έναν 16χρονο

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Δύο ανήλικοι στην Πάτρα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν για το συμβάν και οι γονείς τους.

Πρόκειται για έναν 14χρονο και έναν 16χρονο που τους δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Συνελήφθησαν οι γονείς των δύο ανήλικων που κατανάλωσαν αλκοόλ

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, μια γυναίκα, καθώς ο 16χρονος γιος της μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, σε κατάσταση μέθης, ενώ στη συνέχεια ο ανήλικος διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας».

Επίσης σήμερα τα ξημερώματα συνελήφθη στην Αχαΐα και ένας άνδρας, διότι ο 14χρονος γιος του βρισκόμενος σε οικισμό στη Δυτική Αχαΐα προέβη σε κατανάλωση αλκοόλ, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, σε κατάσταση μέθης.

Ο ανήλικος διακομίσθηκε αργότερα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών για διενέργεια ιατρικών εξετάσεων.

Με πληροφορίες από tempo24

ΑΚΗΣ ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ
 
 