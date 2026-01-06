Χανιά: Μεγάλη φωτιά στο Κεφάλι - Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή

Στα Χανιά μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο χωριό Κεφάλι, στον Δήμο Κισσάμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει δασική έκταση, προκαλώντας ανησυχία.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Κισσάμου Γιώργο Μυλωνάκη, η φωτιά δεν απειλεί τον οικισμό του χωριού, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αναφορές πως η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια.

Στο σημείο επικρατούν ισχυροί άνεμοι, που αγγίζουν τα 9 μποφόρ, ενώ επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 6 οχήματα με το ανάλογο προσωπικό, μια ομάδα ΕΜΟΔΕ, ενώ αναμένεται να ενισχυθεί και με μια δεύτερη.

