ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Χανιά: Μεγάλη φωτιά στο Κεφάλι - Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Στα Χανιά μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο χωριό Κεφάλι, στον Δήμο Κισσάμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει δασική έκταση, προκαλώντας ανησυχία.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Κισσάμου Γιώργο Μυλωνάκη, η φωτιά δεν απειλεί τον οικισμό του χωριού, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αναφορές πως η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια.

Στο σημείο επικρατούν ισχυροί άνεμοι, που αγγίζουν τα 9 μποφόρ, ενώ επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 6 οχήματα με το ανάλογο προσωπικό, μια ομάδα ΕΜΟΔΕ, ενώ αναμένεται να ενισχυθεί και με μια δεύτερη.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αγρότες: «Και να γυρίσουμε σπίτι, δεν έχουμε να φάμε» -

Ελλάδα / Αγρότες: «Και να γυρίσουμε σπίτια μας, δεν έχουμε να φάμε» - Αύριο η εξειδίκευση των μέτρων της κυβέρνησης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για πρόσθετα μέτρα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «αυτά είναι τα μέτρα και δεν υπάρχουν άλλα»
THE LIFO TEAM
 
 