ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Φωτιά τώρα σε επιχείρηση πλαστικών στην Καλαμάτα: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Στο σημείο έχει σπεύσει προληπτικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ - Τι έχει γίνει γνωστό για τη φωτιά στην Καλαμάτα

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ.: ΕΡΤ
Φωτιά τώρα σε επιχείρηση οικοδομικών υλικών και πλαστικών στην Καλαμάτα, στη νέα είσοδο της πόλης, κοντά στον κόμβο Ζαφείρη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά στην Καλαμάτα πήρε -γρήγορα- πολύ μεγάλες διαστάσεις, λόγω των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν μέσα στην αποθήκη, ενώ από την καύση εκλύονται πυκνοί, μαύροι καπνοί, καθιστώντας επικίνδυνη την εισπνοή τους για τους κατοίκους των γύρω περιοχών.

Όπως έχει γίνει γνωστό, την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά δεν υπήρχε κανείς μέσα στη μάντρα. Ωστόσο, στο σημείο έσπευσε προληπτικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Φωτιά τώρα στην Καλαμάτα: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν οκτώ οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 18 πυροσβέστες, ενώ συνδράμουν ειδικό όχημα με την ομάδα ΟΑΚ, καθώς και υδροφόρες του Δήμου Καλαμάτας.

Αυτή την ώρα, συνεχίζονται οι προσπάθειες για να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά το συντομότερο δυνατό, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της Καλαμάτας στη νέα είσοδο, για λόγους ασφάλειας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ


 

Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΜΗΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΕ

Ελλάδα / Μήλος: Το ΣτΕ αναστέλλει την επέκταση ξενοδοχείου στον Μύτακα - Για ποιες εργασίες έδωσε «πράσινο φως»

Η αναστολή των κατασκευαστικών εργασιών ισχύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κυρίας αίτησης ακύρωσης που έχει κατατεθεί και θα συζητηθεί την 6η Μαΐου 2026
THE LIFO TEAM
ΧΑΪΔΑΡΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΠΤΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ελλάδα / Χαϊδάρι: «Η 13χρονη έπεσε με το κεφάλι» - Τι δήλωσε η διευθύντρια του σχολείου

Η διευθύντρια του 7ου Γυμνασίου της περιοχής ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται ζήτημα κατασκευαστικού προβλήματος που να σχετίζεται με την πτώση της μαθήτριας από τον πρώτο όροφο του κτιρίου
THE LIFO TEAM
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΟΑΤΚΙ

Ελλάδα / Διεθνής Αμνηστία για Ελλάδα: «Ψήφισαν νόμο που αποκλείει ομόφυλα ζευγάρια ανδρών από την πρόσβαση στην παρένθετη μητρότητα»

Η νομοθεσία αυτή, όπως επισημαίνεται στην ετήσια έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα η Διεθνής Αμνηστία, αφορά και τους άνδρες χωρίς σύντροφο
THE LIFO TEAM
 
 