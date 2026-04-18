Φωτιά τώρα στην Αχαΐα: Κινητοποιήθηκαν 72 πυροσβέστες - Μήνυμα του 112 για εκκένωση

Οι πρώτες πληροφορίες για τη φωτιά στην Αχαΐα

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην Άμπελο Αχαΐας έχει κινητοποιήσει ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που επιχειρούν στην περιοχή για την κατάσβεση.

Οι πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική σχετικά με τη φωτιά στην Αχαΐα κάνουν λόγο πως «καίει» ανάμεσα σε Ποροβίτσα και Άμπελο και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 72 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης, 9ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 18 οχήματα, η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Δυτικής Ελλάδος και 1 Α/Φ.

Μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται κατοικίες.

Φωτιά τώρα στην Αχαΐα: Μήνυμα του 112 για εκκένωση

Μάλιστα, λίγο μετά τις 05:30 το απόγευμα του Σαββάτου, ενεργοποιήθηκε το 112 στην ευρύτερη περιοχή, στέλνοντας στους κατοίκους να εκκενώσουν προς Ακράτα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

«Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Άμπελος της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Άνω Πορόβιτσα απομακρυνθείτε προς Ακράτα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

