Φωτιά στην Αργολίδα: Μήνυμα του 112 για εκκένωση και ενίσχυση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι

LifO Newsroom
Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι Αργολίδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 8:37 και κοντά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Παράλληλα, δύο μηνύματα μέσω του 112 έχουν σταλεί στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Το ένα ήταν προειδοποιητικό και ενημέρωνε τους κατοίκους για την πυρκαγιά ενώ το δεύτερο καλεί για απομάκρυνση από την περιοχή Βεργαίικα.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Βεργαίικα της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας απομακρυνθείτε προς Πόρτο Χέλι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 72 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

 

