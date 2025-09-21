ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στην Αργολίδα - Μήνυμα του 112

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι - Επιχειρούν έξι εναέρια μέσα

LifO Newsroom
Φωτογραφία: Eurokinissi
Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Αργολίδα, στην περιοχή Κουνούπι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική καίγεται δασική έκταση. Επιχειρούν στο σημείο 44 πυροσβέστες με 14 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 6 εναέρια μέσα.

Παράλληλα, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112, το οποίο τους ενημερώνει για την πυρκαγιά και τους καλεί να είναι σε ετοιμότητα.

