Φωτιά τώρα στην Αργολίδα - Μήνυμα του 112

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Αργολίδα, στην περιοχή Κουνούπι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική καίγεται δασική έκταση. Επιχειρούν στο σημείο 44 πυροσβέστες με 14 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 6 εναέρια μέσα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 44 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025

Παράλληλα, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112, το οποίο τους ενημερώνει για την πυρκαγιά και τους καλεί να είναι σε ετοιμότητα.