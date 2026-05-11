Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Ανανεώθηκε η θητεία των Παπανδρέου, Θάνου και Μουζάκη

Η θητεία των τριών εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανανεώνεται για δύο χρόνια

Η απόφαση του Αρείου Πάγου για την ανανέωση θητείας των εισαγγελέων, ήταν ομόφωνη / Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Η θητεία των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη, που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ανανεώθηκε για δύο χρόνια.

Υπενθυμίζεται πως οι τρεις εισαγγελείς έχουν χειριστεί -μεταξύ άλλων- δικογραφίες που αφορούν στις επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ήταν ομόφωνη, όπως αναφέρει σχετικά η ΕΡΤ.

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Τι ορίζει η απόφαση για τους τρεις εισαγγελείς

Σύμφωνα με την απόφαση των δικαστών που συμμετέχουν στο Συμβούλιο, κρίθηκε ότι και οι τρεις πρέπει εισαγγελείς να παραμείνουν στις θέσεις τους έως ότου ολοκληρώσουν τις υποθέσεις που ήδη χειρίζονται.

Πάντως, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δεν προχώρησε στην πενταετή ανανέωση της θητείας τους, όπως είχε εισηγηθεί η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι.

Η τελευταία, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, είχε καλέσει τον Άρειο Πάγο να εγκρίνει πενταετή ανανέωση για τους τρεις εισαγγελείς, επισημαίνοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το ζήτημα θα μπορούσε να οδηγηθεί ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

