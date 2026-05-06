ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έστειλε κλήσεις για κακούργημα αντί για πλημμέλημα σε βουλευτές

Το τυπογραφικό λάθος στις κλητεύσεις που έλαβαν 9 από τους 11 βουλευτές που ελέγχονται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Φωτ.: Eurokinissi
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έστειλε κλήσεις για κακούργημα αντί για πλημμέλημα σε βουλευτές που ελέγχονται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, σήμερα το πρωί, οι 9 από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ παρέλαβαν τις κλητεύσεις για να δώσουν εξηγήσεις στις 22 Μαΐου και διαπίστωσαν ότι, παρότι στη δικογραφία η εμπλοκή τους αφορά πλημμελήματα, στο διαβιβαστικό που έλαβαν οι συνήγοροί τους, καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για κακουργήματα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ακολούθησαν επικοινωνίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες και το ζήτημα αποδόθηκε σε λάθος.

Οι ορθές επαναλήψεις με τα ακριβή στοιχεία έχουν σταλεί.

Κατά το δικαστικό ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, πηγές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναφέρουν ότι, εκ παραδρομής της γραμματείας της, εστάλη κλήση σε ορισμένους εκ των ελεγχόμενων βουλευτών για να δώσουν εξηγήσεις με εσφαλμένο το ποσό της φερόμενης ζημίας, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι ελέγχονται για κακούργημα αντί για πλημμέλημα. Άμεσα ενημερώθηκε η γραμματεία για το τυπογραφικό λάθος και αυτό διορθώθηκε.

