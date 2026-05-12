Κλείνει το πολυκατάστημα Notos στη Σταδίου μετά από 25 χρόνια

Πότε σταματάει τη λειτουργία του - Η ανακοίνωση της εταιρείας

Όψη της βιτρίνας από το πολυκατάστημα των Notos στη Σταδίου / Φωτ.: notos.gr
Σταματά τη λειτουργία του στις 31 Αυγούστου το πολυκατάστημα Notos στο κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου, μετά από 25, και πλέον, χρόνια.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή προκύπτει μετά από απόφαση των ιδιοκτητών του κτιρίου, να μην ανανεώσουν τη μισθωτική σύμβαση με τη Notos, η οποία έληξε στις 31/12/2024 και η εταιρεία πρέπει να συμμορφωθεί με την απαίτηση να αποδώσει τις εγκαταστάσεις.

Το κτίριο, ένα κοινωνικό τοπόσημο στο κέντρο της πόλης και έδρα του πολυκαταστήματος για πάνω από δύο δεκαετίες, θα πρέπει να εκκενωθεί, μετά την ως άνω ημερομηνία.

Notos: Η ανακοίνωση για το πολυκατάστημα στη Σταδίου

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, αυτή η αναγκαστική εξέλιξη είναι πολύ δυσάρεστη για όλη τη μεγάλη οικογένεια της Notos, η οποία εκφράζει την ειλικρινή ευγνωμοσύνη προς τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και το καταναλωτικό κοινό, για τη διαχρονική εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους, καθ' όλη τη διάρκεια της μακράς ιστορίας του καταστήματος.

Η εταιρεία βρίσκεται σε επικοινωνία με το σωματείο των εργαζομένων με σκοπό τη διαμόρφωση του κατάλληλου προγράμματος για τη μείωση των συνεπειών αυτής της εξέλιξης.

Τους επόμενους μήνες η Notoscom θα επικεντρωθεί στην υποστήριξη των εργαζομένων και στην ομαλή ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων στο κατάστημα της Αιόλου.

Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα των πολυκαταστημάτων Notos στον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη και την Καλαμάτα, καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος notos.gr, συνεχίζεται κανονικά.

