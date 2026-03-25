ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην Κεφαλονιά

Για την κατάσβεση επιχειρεί και αεροσκάφος - Τι αναφέρει η Πυροσβεστική

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου από επιχείρηση της Πυροσβεστικής / Eurokinissi
0

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Μαυράτα, στην Κεφαλονιά, έχει προκαλέσει την εγρήγορση της Πυροσβεστικής, όπου επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Υπηρεσίας επιχειρούν για την κατάσβεση.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό της Πυροσβεστικής, για τη φωτιά στην Κεφαλονιά κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και ένα αεροσκάφος της Υπηρεσίας.

«Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Μαυράτα Κεφαλονιά. Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 1 Α/Φ και εθελοντές» αναφέρει η Πυροσβεστική.

Ελλάδα

Tags

0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

 
 