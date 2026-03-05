Ιράν: Η διακοπή του ίντερνετ μπορεί να αυξήσει το ανθρώπινο τίμημα του πολέμου, σύμφωνα με οργανώσεις

Καθώς οι βόμβες των ΗΠΑ και του Ισραήλ συνεχίζουν να πέφτουν στο Ιράν, οι πολίτες υπομένουν τους βομβαρδισμούς στο σκοτάδι – αποκομμένοι από ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με το πού έχουν συμβεί οι επιθέσεις, ποιες ιατρικές εγκαταστάσεις έχουν πληγεί και πού πρόκειται να γίνουν νέες βομβαρδιστικές επιθέσεις.

Καθώς τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν περιορισμένες ή αντιφατικές πληροφορίες, η διακοπή του διαδικτύου ενδέχεται να επιδεινώσει τον ανθρώπινο κόστος του πολέμου, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η εφημερίδα The Guardian μπόρεσε να μιλήσει με έναν μικρό αριθμό Ιρανών στη χώρα που μπόρεσαν να συνδεθούν για λίγο μέσω VPN ή τερματικών Starlink. «Οι πληροφορίες σχεδόν δεν φτάνουν», είπε ο Ali, που ζει στην Τεχεράνη. «Αν δεν υπάρχει ίντερνετ, δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα. Ούτε για άλλες πόλεις, ούτε καν για το τι συμβαίνει λίγα τετράγωνα μακριά».

«Υπάρχει η πεποίθηση ότι αυτή τη φορά στοχεύονται μόνο στρατιωτικές βάσεις και όχι κατοικημένες περιοχές», είπε ο Ali. «Ειλικρινά δεν ξέρω πόσο αληθινό είναι αυτό. Αμφιβάλλω».

Χωρίς ίντερνετ οι πολίτες στο Ιράν

Λίγες ώρες μετά την έναρξη της αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης το Σάββατο, το Ιράν βυθίστηκε σε σχεδόν πλήρη διακοπή του διαδικτύου, η οποία έχει διαρκέσει πλέον πάνω από 100 ώρες, σύμφωνα με τον Doug Madory, διευθυντή ανάλυσης διαδικτύου στην Kentik.

Η διαδικτυακή κίνηση του Ιράν ήταν «περίπου 1% των συνηθισμένων επιπέδων», ανέφερε την Πέμπτη ο οργανισμός παρακολούθησης της ελευθερίας στο διαδίκτυο NetBlocks. Εξωτερικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι, ενώ ορισμένες υποδομές έχουν υποστεί ζημιές, η διακοπή αυτή είναι πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Η τρέχουσα διακοπή είναι λιγότερο απόλυτη από την διακοπή που επέβαλε η κυβέρνηση τον Ιανουάριο κατά τη διάρκεια των πανεθνικών διαδηλώσεων – το εγχώριο διαδίκτυο και τα εσωτερικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας φαίνεται να λειτουργούν τουλάχιστον εν μέρει. Ωστόσο, πολλοί Ιρανοί παραμένουν σχεδόν εντελώς αποκομμένοι από τον έξω κόσμο.

Αυτό σημαίνει ότι, ενώ οι IDF δημοσιεύουν «προειδοποιήσεις» εκκένωσης στα κοινωνικά τους δίκτυα σχετικά με τις αστικές περιοχές στο Ιράν που ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν, οι ειδικοί ανέφεραν ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι αυτές οι προειδοποιήσεις δεν φτάνουν στους περισσότερους πολίτες σε αυτές τις ζώνες.

Μια ιρανική πηγή σε μια βόρεια πόλη, η οποία μπόρεσε να συνδεθεί στο διαδίκτυο για λίγα λεπτά πριν αποκοπεί, είπε ότι δεν υπήρχαν προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές.

Ερευνητές του Project Ainita και του Outline Foundation δήλωσαν ότι ήταν απίθανο οι προειδοποιήσεις να φτάνουν στους περισσότερους πολίτες και ότι εκείνες που έφταναν πιθανότατα δεν θα έφταναν εγκαίρως για να μπορέσουν οι άνθρωποι να εκκενώσουν, δεδομένου ότι πολλές ιρανικές βάσεις βρίσκονται σε αστικές περιοχές.

Ψευδής και επικίνδυνη πληροφόρηση

Ο Fereidoon Bashar, εκτελεστικός διευθυντής της ASL19, μιας οργάνωσης για τα ψηφιακά δικαιώματα και τα μέσα ενημέρωσης με έμφαση στο Ιράν, δήλωσε ότι «περιορισμένος αριθμός ατόμων» θα μπορούσε να δει τις προειδοποιήσεις για εκκένωση ή βομβαρδισμούς – εκείνοι που έχουν πρόσβαση σε τερματικά Starlink και ορισμένα άτομα στα οποία η κυβέρνηση έχει επιτρέψει την πρόσβαση στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ιστότοπων κρατικών μέσων ενημέρωσης. «Υπάρχει ένας πολύ μικρός κύκλος ειδησεογραφικών και κρατικών οργανισμών που έχουν απεριόριστη πρόσβαση αυτή τη στιγμή», είπε.

Ενώ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν καταγράφουν εκτενώς ορισμένες επιθέσεις σε πολιτικούς στόχους, όπως το δημοτικό σχολείο Minab, σε άλλες περιοχές είτε δεν αναφέρουν τις επιθέσεις είτε αντιφάσκουν με τις προειδοποιήσεις ότι οι περιοχές αυτές δέχονται βομβαρδισμούς, δήλωσε ο Bashar. Μια ανάρτηση του κρατικού καναλιού ειδήσεων Tasmin περιέγραφε μια προειδοποίηση εκκένωσης για μια πόλη ως «ψυχολογικές επιχειρήσεις των εχθρών» και «προέτρεπε το κοινό να αγνοήσει τέτοιες φήμες».

Σε άλλη δημοσίευση του μέσου ενημέρωσης αναφέρεται: «Συνεχίζοντας τις ψυχολογικές επιχειρήσεις του εχθρού για την εκκένωση των παραμεθόριων πόλεων, αυτή τη φορά η εκκένωση αρκετών συνοικιών του Μαριβάν ανακοινώθηκε από εχθρικά στοιχεία. Οι αξιωματούχοι της πόλης αρνήθηκαν αυτή την είδηση... και ανακοίνωσαν ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για την εκκένωση των συνοικιών, ότι η πόλη βρίσκεται σε απόλυτη ασφάλεια». Σύμφωνα με την οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Hengaw, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πραγματοποιήσει σφοδρές αεροπορικές επιδρομές σε στρατιωτικές και ασφαλείας εγκαταστάσεις στο Μαριβάν.

Ο Μπασάρ δήλωσε ότι είναι «ανησυχητικό να βλέπεις αναφορές και αφηγήσεις να προωθούνται μέσω αυτών των καναλιών, προσπαθώντας να παρουσιάσουν ότι οι πόλεις και ορισμένες περιοχές είναι ασφαλείς και ότι η ζωή συνεχίζεται κανονικά».

Η έλλειψη ίντερνετ θέτει σοβαρά εμπόδια

Το πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists News Agency, το οποίο καταγράφει τις απώλειες αμάχων στον πόλεμο, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η διακοπή της λειτουργίας του διαδικτύου επηρεάζει ήδη την ικανότητα των Ιρανών να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, να οργανώνουν ανθρωπιστικές επιχειρήσεις ή να επικοινωνούν με τις οικογένειές τους.

«Κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιθέσεων, η διακοπή της λειτουργίας του διαδικτύου σε εθνικό επίπεδο δεν είναι απλώς ένα τεχνικό ζήτημα – επηρεάζει άμεσα τη ροή των πληροφοριών, την ικανότητα διεξαγωγής επιτόπιων επαληθεύσεων, την πρόσβαση των πολιτών σε πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την επικοινωνία μεταξύ των οικογενειών», ανέφερε.

«Η διαφάνεια και η πρόσβαση στις πληροφορίες είναι απαραίτητες για την προστασία των αμάχων και την αποτελεσματική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας», πρόσθεσε, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση του Ιράν έχει «υποχρέωση, βάσει της νομοθεσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να εξασφαλίζει την πρόσβαση στις πληροφορίες».

Η διακοπή της λειτουργίας του διαδικτύου εμποδίζει επίσης τις προσπάθειες καταγραφής και επαλήθευσης του συνολικού ανθρώπινου κόστους του πολέμου υπό την ηγεσία των ΗΠΑ μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με την HRANA, ο αριθμός των αναφερόμενων θανάτων αμάχων έως τις 4 Μαρτίου ανερχόταν σε 1.114, συμπεριλαμβανομένων 181 παιδιών.

Για τους Ιρανούς που υφίστανται βομβαρδισμούς, η κατάσταση ήταν «φρικτή», δήλωσε ο Ali. «Κανείς δεν ξέρει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Υπάρχει μια συνεχής ανησυχία: τι θα γίνει αν δεν τελειώσει;»

Με πληροφορίες από Guardian