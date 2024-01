Επαναπατρίζεται ο Έλληνας ναυτικός του τάνκερ «St Nikolas» που κατέλαβε το Ιράν

Επαναπατρίζεται ο Έλληνας ναυτικός που επέβαινε στο ελληνόκτητο τάνκερ, St Nikolas, το οποίο κατελήφθη από το ιρανικό ναυτικό.

Κατόπιν σχετικών οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, σε συνεργασία με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με ενέργειες του πρέσβη της Ελλάδας στην Τεχεράνη Στυλιανού Γαβριήλ, που έγιναν αποδεκτές από το Ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, κατέστη δυνατός ο επαναπατρισμός του Έλληνα ναυτικού που επέβαινε στο τάνκερ St Nikolas. Ο Έλληνας ναυτικός κατευθύνεται αυτή την ώρα προς την Ελλάδα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου Empire Navigation Inc. ενημέρωσε ότι είναι στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απελευθέρωση του νεότερου μέλους του αιχμαλωτισθέντος πληρώματος. Πρόκειται για τον Έλληνα δόκιμο, ο οποίος, συνοδευόμενος από τον πρέσβη της Ελλάδος στο Ιράν, επιβιβάστηκε σε πτήση επιστροφής προς Αθήνα.

Στην ανακοίνωσή τη η εταιρεία αναφέρει πως «παραμένει προσηλωμένη στην ασφαλή απελευθέρωση όλων των μελών του πληρώματος. Οι υπόλοιποι 18 ναυτικοί, που εξακολουθούν να βρίσκονται επάνω στο δεξαμενόπλοιο που είναι αγκυροβόλιο του Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν, είναι όλοι καλά στην υγεία τους και έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τις οικογένειές τους».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εταιρεία βρίσκεται επίσης σε επαφή με τον πρέσβη των Φιλιππίνων στο Ιράν, ο οποίος πρόκειται να επισκεφθεί το πλοίο μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών που επιβάλλονται από τις τοπικές αρχές. Σημειώνει ότι η κυβέρνηση των Φιλιππίνων καταβάλλει από την πρώτη κιόλας μέρα του περιστατικού συνεχείς διαπραγματευτικές προσπάθειες για την ασφαλή επιστροφή και των υπολοίπων ναυτικών που είναι καλά στην υγεία τους.

Helicopter touches down on US oil tanker St. Nikolas in Gulf of Oman as Iran's navy confirms seizure of vessel.#Iran #GulfofOman #StNikolas pic.twitter.com/PPN2LepWvw