Επαναλειτουργεί ο «Εξωστρεφής» στον Λόφο του Στρέφη

Ο πρώην «Εξωστρεφής», το κυλικείο στον Λόφο του Στρέφη, στα Εξάρχεια, επαναλειτουργεί.

Ο πρώην «Εξωστρεφής» στον Λόφο του Στρέφη, με απόφαση του δήμου Αθηναίων, παραχωρείται δωρεάν σε κοινωνικούς, μη κερδοσκοπικούς φορείς της πόλης και φορείς της κοινωνικής οικονομίας, ώστε να επαναλειτουργήσει, παρέχοντας είδη σε χαμηλό κόστος και φιλοξενώντας κοινωφελείς δράσεις.

Αναλυτικότερα, θα παραχωρηθεί δωρεάν για χρονική περίοδο πέντε ετών. Ο φορέας που θα επιλεγεί θα το λειτουργεί με χαμηλό κόστος προσφερόμενων ειδών και θα υλοποιεί στον ίδιο χώρο κοινωφελείς δράσεις. Τα οικονομικά έσοδα θα διατίθενται σε κοινωνικές δράσεις ώστε από τη λειτουργία του κυλικείου να ωφελείται η τοπική κοινωνία.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως ο φορέας που θα επιλεγεί, θα υποχρεούται να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα και τις δαπάνες συντήρησης του κυλικείου.

«Εξωστρεφής»: Η δήλωση του Χάρη Δούκα

«Ο Λόφος του Στρέφη αποκτά ξανά σφυγμό και ζωή. Ο πρώην “Εξωστρεφής” επαναλειτουργεί με κοινωνικό πρόσημο. Το κυλικείο θα αποτελέσει νέο σημείο συνάντησης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες σε προσιτές τιμές. Αξιοποιούμε τη δημοτική περιουσία με τρόπο που να επιστρέφει αξία στους κατοίκους, να στηρίζει συλλογικές πρωτοβουλίες και να ενισχύει την κοινωνική οικονομία της πόλης», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, για την εξέλιξη.



«Δίνουμε την ευκαιρία σε κοινωνικούς, μη κερδοσκοπικούς φορείς της πόλης και της κοινωνικής οικονομίας να συμβάλλουν ενεργά στην αναβάθμιση της ζωής του Λόφου, αναλαμβάνοντας τη λειτουργία του κυλικείου με σεβασμό στο περιβάλλον, τον δημόσιο χαρακτήρα του χώρου και τη συνοχή της κοινότητας», συμπλήρωσε από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιουσίας και Δόμησης, Πάρης Χαρλαύτης.



