Εμφανίστηκε εντυπωσιακός υδροστρόβιλος στην Αίγινα

Ένας εντυπωσιακός υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του, καταγράφηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή της Αίγινας.

Το εντυπωσιακό φαινόμενο έγινε ορατό από αρκετά σημεία του νησιού, με τους κατοίκους της περιοχής να απαθανατίζουν τον υδροστρόβιλο στα κινητά τους τηλέφωνα.

Αξίζει να σημειωθεί, πως πρόκειται για ένα σπάνιο φαινόμενο σε μία τόσο κλειστή θάλασσα, όπως ο Αργοσαρωνικός.

Facebook Twitter Φωτ. από τον υδροστρόβιλο στην Αίγινα / Forecast Weather Greece

Facebook Twitter Φωτ. από τον υδροστρόβιλο στην Αίγινα / Forecast Weather Greece

Facebook Twitter Φωτ. από τον υδροστρόβιλο στην Αίγινα / Forecast Weather Greece

Μάλιστα σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα τελευταία χρόνια δεν έχει παρατηρηθεί ανάλογο φαινόμενο στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο υδροστρόβιλος ξεκίνησε από την ακτή των Μεθάνων, πέρασε ανάμεσα από τη Μονή και το Αγκίστρι και κατέληξε πάνω από την Αίγινα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ