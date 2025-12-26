Κλειστά τα θέατρα το Σάββατο λόγω απεργίας ηθοποιών και μουσικών

Κλειστά θα παραμείνουν το Σάββατο τα θέατρα, λόγω απεργίας ηθοποιών και μουσικών.

Την απεργία προκήρυξε το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, διεκδικώντας την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Εκτός από τους ηθοποιούς, στην απεργία θα συμμετέχει και ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι πολίτες που είχαν κλείσει θέση σε θεατρικές παραστάσεις εκείνη την ημέρα, θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε αντικατάσταση των εισιτήριων τους.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΘΕΑΤΡΟ Δέκα παραστάσεις για τις γιορτές που δεν είναι sold out (ακόμα)

Η ανακοίνωση για την απεργία

«Το Σάββατο 27 Δεκέμβρη απεργούμε στα θέατρα μαζί με τους ηθοποιούς και τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο χώρο του θεάτρου, ενάντια στην αδιαλλαξία των θεατρικών επιχειρήσεων», ανέφερε αρχικά στην ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος.

«Την απεργία έχει εξαγγείλει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και στηρίζουν όλα τα σωματεία εργαζόμενων στο χώρο του θεάτρου καθώς και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος» συνέχισε.

«Η απεργία γίνεται με στόχο να εξαναγκαστούν οι δυο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις στο χώρο του Θεάτρου, ΕΝΘΕΠΑ και ΠΕΕΘ, να προσέλθουν σε συζήτηση με το Σωματείο Ηθοποιών και να υπογράψουν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας», κατέληξε.