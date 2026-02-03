Ελληνικό: Ανήλικοι πέταξαν ερωτικό βοήθημα σε επιβάτες στο τραμ

Ένα πρωτοφανές περιστατικό με ανήλικους δράστες καταγράφηκε- σύμφωνα με καταγγελία- σε συρμό του τραμ στο Ελληνικό, που εκτελούσε το δρομολόγιο «Γλυφάδα - Πικροδάφνη».

Μία παρέα αρκετών ατόμων, όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ που επικαλείται σχετική καταγγελία, επιβιβάστηκε στο τραμ και άρχισε να παρενοχλεί τους επιβάτες, πετώντας τους συσκευή ερωτικού βοηθήματος.

Σε μαρτυρία της, μία επιβάτιδα ανέφερε σχετικά: «Είχα πάρει το τραμ από τη Γλυφάδα-Πικροδάφνη. Μπήκε συμμορία 10 παιδιών, εφήβων... Στην αρχή, δεν καταλάβαμε τι γίνεται, στάθηκε ο ένας ο οποίος ήταν προφανώς (...) είχε το στυλ του αρχηγού, ο οποίος ήταν πάρα πολύ σωματώδης, ήταν περίπου 17 ετών».

«Αυτός, λοιπόν, φώναζε σε έναν άλλον ο οποίος ήταν πιο μακριά κάτι να του πετάξει. Ο άλλος του πέταξε μία συσκευή ερωτικού βοηθήματο, ήταν πολύ φοβιστικό, γιατι εκείνος το πήρε και μετά το πέταξε σε μία κυρία που καθόταν πίσω από εμένα, η οποία σηκώθηκε το κλώτσησε στα πόδια του νεαρού» περιέγραψε η μάρτυρας.

Κατέληξε, τονίζοντας τα εξής: «Έκαναν κάτι με αυτό το αντικείμενο σε έναν άνδρα 50 ετών που όμως αντέδρασε». Οι πράξεις των ανηλίκων καταγράφηκαν από κάμερα του συρμού, με τη μάρτυρα να έχει καταγγείλει το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές.