Ελευσίνα: «Το δέντρο είχε εξόγκωμα, έφυγε μέσα σε 3 λεπτά από ακατάσχετη αιμορραγία» λέει ο πρώην σύζυγος της 44χρονης

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ελευσίνας, μετά τον θάνατο της 71χρονης το μεσημέρι της Δευτέρας.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε όταν η 71χρονη παρασύρθηκε από ΙΧ που οδηγούσε η κόρη της, επί της οδού Αλκιβιάδου στην Ελευσίνα.

Η 44χρονη είχε πάει με τη μητέρα της να παραλάβουν τα παιδιά της από το σχολείο και όταν γύρισαν σπίτι, η 71χρονη βγήκε από το αυτοκίνητο για να δώσει οδηγίες στην κόρη της και να παρκάρει.

Όμως η πόρτα του συνοδηγού φέρεται να είχε παραμείνει ανοιχτή και, κατά τη διάρκεια ελιγμών με όπισθεν, η 44χρονη παρέσυρε τη μητέρα της, η οποία εγκλωβίστηκε ανάμεσα στο αυτοκίνητο και ένα δέντρο.

Ο πρώην σύζυγος της 44χρονης, μιλώντας σε εκπομπή του STAR, περιέγραψε τι συνέβη, σημειώνοντας πως η πρώην πεθερά του χτύπησε σε κοφτερό σημείο του δέντρου και είχε ακατάσχετη αιμορραγία, με αποτέλεσμα να φύγει από τη ζωή μέσα σε 3 λεπτά. «Είχε πάει η γυναίκα μου να πάρει τα παιδιά από το σχολείο με την πεθερά μου, όπως κάθε μέρα. Όταν ήρθε πίσω, προσπάθησε να παρκάρει. Κατέβηκε η πεθερά μου για να της πει πόσο περιθώριο είχε να κάνει όπισθεν. Και εκείνη τη στιγμή πηγαίνοντας σιγά σιγά, κοιτώντας πίσω μόνο, δεν κοίταγε εκείνη τη στιγμή την πεθερά μου. Έκανε πίσω και εγκλωβίστηκε η πεθερά μου ανάμεσα στην πόρτα, αφού είχε μείνει ανοιχτή, και το δέντρο πίσω», ανέφερε αρχικά.

«Αλλά το δέντρο επειδή ήταν κλαδεμένο παράξενα από τον Δήμο και είχε ένα εξόγκωμα, τη βρήκε σε ένα σημείο το οποίο της προκάλεσε ακατάσχετη αιμορραγία. Μέχρι να βγει έξω η γυναίκα μου και να δει τι μπορεί να κάνει, γιατί ήταν σε κατάσταση σοκ, είχε "φύγει" σε 3 λεπτά η πεθερά μου. Ήταν η κακιά η ώρα, γιατί η πρώην πεθερά μου στριμώχτηκε στην πόρτα. Η πρώην σύζυγός μου δεν πάτησε γκάζι, ούτε έκανε κάτι απότομο ώστε να γίνει το ατύχημα αυτό», συνέχισε.

«Έγινε με μικρή ταχύτητα, αλλά λόγω του εξογκώματος του δέντρου που ήταν κοφτερό σε εκείνο το σημείο έγινε ό,τι έγινε. Δεν ισχύει ότι πάτησε γκάζι, ήταν με σχεδόν μηδενική ταχύτητα αυτό που έγινε. Η πόρτα την έσπρωξε την πρώην πεθερά μου στο δέντρο πάνω σε σημείο που είναι κοφτερό και είναι κλαδεμένο με πολύ άσχημο τρόπο. Εγκλωβίστηκε ανάμεσα στο δέντρο και την εσωτερική πλευρά της πόρτας, την ώρα που το αυτοκίνητο έκανε όπισθεν», κατέληξε.