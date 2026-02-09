ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Ελευσίνα: Κόρη τραυμάτισε θανάσιμα την μητέρα της στην προσπάθειά της να παρκάρει

Συνελήφθη η 44χρονη κόρη της εκλιπούσας

The LiFO team
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΜΗΤΕΡΑ ΚΟΡΗ ΘΑΝΑΤΟΣ
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Τραγωδία σημειώθηκε στην Ελευσίνα, όπου μια 44χρονη γυναίκα τραυμάτισε θανάσιμα την 71χρονη μητέρα της κατά τη διάρκεια χειρισμού του οχήματός της.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 13:30 στην οδό Αλκιβιάδου, όταν η 44χρονη επιχείρησε να σταθμεύσει το αυτοκίνητό της ενώ η μητέρα της είχε βγει από το αυτοκίνητο και της έδινε οδηγίες.

Κατά τη διαδικασία, η πόρτα του συνοδηγού παρέμεινε ανοιχτή και, κάνοντας όπισθεν, εγκλώβισε τη μητέρα της ανάμεσα στην πόρτα του οχήματος και ένα δέντρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Η 71χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος της, ενώ συνελήφθη η 44χρονη κόρη της για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

