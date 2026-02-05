Έκρηξη τα ξημερώματα σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι

Εκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛΑΣ, η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 6:00 το πρωί, σε νυχτερινό κέντρο επί της οδού Λασσάνης στο Περιστέρι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένας άνδρας έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος προκάλεσε φθορές στην βιτρίνα της επιχείρησης και τους τοίχους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς την ώρα του περιστατικού η επιχείρηση ήταν κλειστή.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

