Βορίζια: Εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός σε μαντρί

Εξετάζεται εάν τα όπλα συνδέονται με τα αιματηρά επεισόδια που σημειώθηκαν στο χωριό το προηγούμενο διάστημα

The LiFO team
Στιγμιότυπο από την 1η Νοεμβρίου του 2025, στα Βορίζια, μετά τα αιματηρά επεισόδια με νεκρούς έναν άνδρα και μία γυναίκα / Φωτ. Eurokinissi
Βαρύς οπλισμός εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές στα Βορίζια, και συγκεκριμένα, σε εγκαταλελειμμένο μαντρί.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης στην Κρήτη, οι αστυνομικοί βρήκαν κάτω από πέτρες και διάφορα αντικείμενα:

  • ένα πολεμικό τυφέκιο, κρυμμένο μέσα σε θήκη κυνηγετικού όπλου,
  • ένα δίκαννο κυνηγετικό όπλο, από το οποίο είχε αφαιρεθεί ο σειριακός αριθμός,
  • 180 φυσίγγια,
  • και τρία τεμάχια βραδύκαυστου φιτιλιού, συνολικού μήκους περίπου 65 μέτρων.

Τα ευρήματα βρίσκονται τώρα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να αποσαφηνιστεί, εάν συνδέονται με την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, στην οποία έχασαν τη ζωή τους ο 39χρονος και η 56χρονη.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, διερευνάται το ενδεχόμενο το βραδύκαυστο φιτίλι να συνδέεται με την έκρηξη σε σπίτι της οικογένειας της γυναίκας, που αποτέλεσε και την αφορμή για την αιματηρή συμπλοκή.

Βορίζια: Το χρονικό της αιματηρής συμπλοκής

Η αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου σημειώθηκε την 1η Νοεμβρίου, όταν ένοπλη αντιπαράθεση μεταξύ δυο οικογενειών εξελίχθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στο χωριό. Από τα επεισόδια που σημειώθηκαν, έχασαν τη ζωή τους ένας 39χρονος άνδρας και μία 56χρονη γυναίκα, ενώ υπήρξαν και τραυματισμοί. Η υπόθεση συνδέθηκε με παλαιότερες προσωπικές και οικογενειακές διαφορές, με τις αρχές να κάνουν λόγο για σοβαρή κλιμάκωση μιας μακροχρόνιας βεντέτας, ενώ από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό όπλων και τη διαλεύκανση όλων των συνθηκών του αιματηρού περιστατικού.

Με πληροφορίες από Νέα Κρήτη

