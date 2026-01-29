Έκρηξη στη Βιολάντα: «Μαμά σου πήραν άδικα τη ζωή» - Συγκίνηση στον επικήδειο του γιου της Αγάπης Μπουνόβα

Βυθισμένες στο πένθος είναι σήμερα οι τοπικές κοινωνίες της Θεσσαλίας, μετά τις κηδείες των τριών εργατριών που έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι νωρίτερα σήμερα, είπαν το δικό τους «αντίο» και αποχαιρέτησαν τις πρώτες από τις πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη.

Οι κηδείες πραγματοποιήθηκαν σε βαρύ κλίμα, με τον πόνο να παραμένει διάχυτος και τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες της τραγωδίας να παραμένουν ανοιχτά.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, πραγματοποιήθηκε η κηδεία της Αγάπης Μπουνόβα στον τόπο καταγωγής της, στον ναό Αγίου Αθανασίου Μεγαλοχωρίου Τρικάλων. H 65χρονη, ήταν μητέρα δύο παιδιών και γιαγιά.

Μάλιστα ο γιος της, συγκίνησε στον επικήδειο της, ξεκαθαρίζοντας πως «δεν ήταν ατύχημα, όπως συχνά λέγετε για να κλείνουν γρήγορα οι πληγές. Ήταν αποτέλεσμα αμέλειας, αδιαφορίας και πράξεων που δεν έγιναν όπως έπρεπε».

«Η Αγάπη Μπουνόβα δεν έφυγε απλώς, της στέρησαν τη ζωή. Τη δική της των τεσσάρων συναδέλφων της. Όμως, όσο άδικος και αν ήταν ο τρόπος που έφυγε, η Αγάπη δεν έσβησε, δεν μπορεί να σβήσει ότι ζει μέσα μας. Σήμερα, δεν βρισκόμαστε εδώ μόνο για να πενθήσουμε, βρισκόμαστε για να την ευχαριστήσουμε. Να την ευχαριστήσουμε για όσα μας έδωσε, για την αγάπη που μας δίδαξε χωρίς λόγια, για το παράδειγμα μιας γυναίκας που στάθηκε όρθια, αγάπησε βαθιά, ήταν παρούσα. Ήταν παρούσα στις ζωές των παιδιών της, στον άνθρωπο που στάθηκε δίπλα της και στο εγγόνι της που θα μεγαλώσει με το όνομά της σαν ευλογία και με την ιστορία της γιαγιάς της σαν δύναμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μαμά, σου πήραν άδικα τη ζωή αλλά δεν θα αφήσουμε να πάρουν τη μνήμη σου. Η αγάπη σου είναι ακόμα εδώ, ζει μέσα μας, ζει στα παιδιά σου, ζει στο εγγόνι σου που θα μεγαλώσει γνωρίζοντας ότι είχε μια γιαγιά που την αγαπούσε απέραντα ακόμα και αν δεν προλάβατε όσα θα έπρεπε. Θα μιλάμε για εσένα, θα σε θυμόμαστε, θα αγαπάμε όπως μας έμαθες και θα προσέχουμε ο ένας τον άλλο», συνέχισε.

«Δεν θα σε ξεχάσουμε, θα σε κουβαλάμε στις πράξεις μας, στις αποφάσεις μας, στον τρόπο που αγαπάμε τους ανθρώπους μας. Σε αποχαιρετούμε χωρίς να σε βλέπουμε αλλά σε νιώθουμε παντού. Καλό σου ταξίδι μαμά. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή σου. Η φωτιά δεν μπόρεσε να κάψει αυτό που ήσουν γιατί η αγάπη η δική σου δεν καίγεται. Η αγάπη η δική σου μένει για πάντα ζωντανή», κατέληξε.

Η εξόδιος ακολουθία της 65χρονης Αναστασίας Νάσιου, τελέστηκε στις 11:00 το πρωί της Πέμπτης στο Γριζάνο Τρικάλων, τον τόπο καταγωγής της.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στον Ιερό Ναό του χωριού για να αποχαιρετήσει την Αναστασία, η οποία είχε επιστρέψει πρόσφατα από τη Γερμανία και εργαζόταν τους τελευταίους έξι μήνες στο εργοστάσιο, όπου βρήκε τραγικό θάνατο.

Τέλος στην Καρδίτσα, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στη 56χρονη Σταυρούλα Μπουκουβάλα στις 14:00 το μεσημέρι.

Πολλοί κρατούσαν λουλούδια στα χέρια, ενώ κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας η φιλαρμονική του Δήμου Καρδίτσας απέδωσε τιμητικό άσμα. Ακολούθησε μακρά πομπή από την εκκλησία έως το κοιμητήριο, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.