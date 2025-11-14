ΕΛΛΑΔΑ
Δονούσα: Τρία χρόνια φυλάκιση και 3.000 ευρώ πρόστιμο στον άνδρα με τις 58 γάτες

Ο 63χρονος στη Δονούσα καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή - Μεταφέρεται στις φυλακές Χίου

Φωτ. αρχείου: Unsplash
Στο πλαίσιο του αυτοφώρου καταδικάστηκε ο 63χρονος άνδρας στη Δονούσα, που είχε περισυλλέξει 58 γάτες σε περιφραγμένο χώρο ιδιοκτησίας του στο νησί, και τις κρατούσε κλειδωμένες.

Ο 63χρονος στη Δονούσα οδηγείται στις φυλακές Χίου, όπου αναμένεται να εκτίσει τρία χρόνια φυλάκιση, χωρίς αναστολή, ενώ του επιβλήθηκε χρηματική ποινή ύψους 3.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως συνελήφθη την περασμένη Δευτέρα και αντιμετώπισε, αρχικά, κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων. Ωστόσο, μετά από γνωμάτευση κτηνιάτρου που απεφάνθη ότι τα ζώα δεν ήταν υποσιτισμένα, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος.

Ο 63χρονος, το 2019 είχε συλληφθεί και καταδικαστεί εκ νέου για συστηματική κακοποίηση ζώων, καθώς συνέλεγε και βασάνιζε γάτες στο Μοσχάτο.

Τότε, λοιπόν, οι Αρχές είχαν μπει στο διαμέρισμά του, όπου είχαν εντοπίσει αρκετά ζώα εξαθλιωμένα και νεκρά. Διατάχθηκε ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρικό κατάστημα και τον Αύγουστο του ίδιου έτους, ταξίδεψε στη Δονούσα, όπου διατηρεί σπίτι και επιχείρηση εστίασης.

