Γαλλία: Σε κατ' οίκον περιορισμό «καταδικάστηκαν» γάτα και ιδιοκτήτρια μετά από καταγγελία γειτόνισσας

Δικαστήριο στην πόλη Αγκντ (Agde), στη νότια Γαλλία, επέβαλε στην ιδιοκτήτρια γάτας την υποχρέωση να κρατάει το κατοικίδιό της μέσα στο σπίτι, ύστερα από καταγγελία γειτόνισσας.

Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP), η καταγγελία αφορούσε στον πορτοκαλί γάτο, που φέρει το όνομα «Remi», ο οποίος, σύμφωνα με τη γειτόνισσα, έμπαινε συχνά στον κήπο της, κατέστρεφε φυτά και «τρομοκρατούσε» τα πουλιά.

Το δικαστήριο δέχτηκε την αγωγή, επέβαλε πρόστιμο στην ιδιοκτήτρια και απαγόρευσε ρητά στο ζώο την είσοδο στον κήπο, ουσιαστικά θέτοντάς τον σε «κατ’ οίκον περιορισμό».

Γαλλία: Αντιδράσεις από φιλοζωικές οργανώσεις

Η δικαστική απόφαση πυροδότησε έντονες αντιδράσεις από φιλοζωικές οργανώσεις που προειδοποιούν ότι ανοίγει «επικίνδυνο προηγούμενο», θέτοντας σε αμφισβήτηση τη φυσική ελευθερία των γατών. «Αν γίνει δεδικασμένο, ποιος θα θέλει να υιοθετεί γάτα;» τόνισε ο διευθυντής της Société Protectrice des Animaux.

Κάποιοι γείτονες χαρακτηρίζουν την υπόθεση «απολύτως παράλογη», τονίζοντας πως «αύριο θα μας αφορά όλους» Η ιδιοκτήτρια, η Dominique Valdès, συμπληρώνει πως ο Remi έχασε βάρος και η ψυχολογία του κλονίστηκε, μετά την απόφαση.

Η υπόθεση ανοίγει έναν ευρύ διάλογο για το πώς η γειτονική συνύπαρξη, η ιδιοκτησία κατοικιδίων και οι νομικές ρυθμίσεις για τα ζώα μπορεί να αναδιαμορφωθούν, σε μια περίοδο όπου η σχέση των ανθρώπων με τα ζώα συντροφιάς εξελίσσεται συνεχώς.

