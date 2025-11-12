ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Δονούσα: Πρόστιμο άνω των 1,7 εκατ. ευρώ σε άνδρα για κακοποίηση ζώων

Ο 63χρονος στη Δονούσα, είχε συλληφθεί και το 2019 για κακοποίηση ζώων - Το πρόστιμο αναμένεται να αυξηθεί

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Πρόστιμο ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ βεβαιώθκε σε έναν 63χρονο άνδρα στη Δονούσα, καθώς καταδικάστηκε για έλλειψη τσιπ και βιβλιάριων υγείας στις 57 γάτες, που είχε περισυλλέξει.

Ο 63χρονο άνδρας στη Δονούσα συνελήφθη τη Δευτέρα και αντιμετωπίζει κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων, την ώρα που οι γάτες βρέθηκαν υποσιτισμένες και κλειδωμένες σε περιφραγμένο χώρο ιδιοκτησίας του, όπου υπήρχαν παλιά ενοικιαζόμενα δωμάτια και εστιατόριο, τα οποία δεν λειτουργούσαν πια.

Το πρόστιμο αναμένεται, σύμφωνα με το Mega, να αυξηθεί γιατί θα του βεβαιωθούν παραβάσεις και για βιβλιαρίων υγείας των ζώων, έλλειψη τσιπ. 

Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι το 2019 είχε συλληφθεί και καταδικαστεί εκ νέου, καθώς συνέλεγε και βασάνιζε στο Μοσχάτο για συστηματική κακοποίηση ζώων

Τότε, λοιπόν, οι Αρχές είχαν μπει στο διαμέρισμά του, όπου είχαν εντοπίσει αρκετά ζώα εξαθλιωμένα και νεκρά. Διατάχθηκε ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρικό κατάστημα και τον Αύγουστο του ίδιου έτους, ταξίδεψε στη Δονούσα, όπου διατηρεί σπίτι και επιχείρηση εστίασης.

Ελλάδα

