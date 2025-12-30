Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Τι ισχυρίζεται η σύντροφος του γιου - Το μήνυμα που φέρεται να του έστειλε

Στοιχεία για τη σύντροφο του 60χρονου γιου της Ελένης Παπαδοπούλου που φέρεται να δολοφονήθηκε από τον ίδιο, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Η 87χρονη είχε βρεθεί απανθρακωμένη στο σπίτι της στο Κολωνάκι στις 29 Ιανουαρίου του 2022. Και σήμερα ο γιος της προφυλακίστηκε για τη δολοφονία της.

«Φως» στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν και οι καταθέσεις κοντινών στην οικογένεια προσώπων.

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Τι ισχυρίζεται η σύντροφος του 60χρονου γιου

«Την ημέρα του συμβάντος δούλευα το πρωί σε πρατήριο καυσίμων. Αφού τελείωσα τη βάρδια και γύρισα στο σπίτι, ο σύντροφός μου έφυγε για να πάει να πάρει τη νέα οικιακή βοηθό για να την πάει στο σπίτι της μητέρας του», λέει η σύντροφος του 60χρονου.

«Τελευταία φορά είχα επισκεφθεί την 87χρονη στις αρχές του Ιανουαρίου του 2022. Τότε είχα πάει στο περίπτερο που είναι κοντά στο σπίτι της για να πάρω τα κλειδιά, που είχε αφήσει η γυναίκα που την πρόσεχε. Μάλιστα, λόγω μίας ιδιαιτερότητας της πόρτας που ήξερε μόνο ο σύντροφός μου, δεν κατάφερα να ξεκλειδώσω την πόρτα και φώναξα κλειδαρά. Μετά άφησα πάλι τα κλειδιά στο περίπτερο για να τα πάρει η γυναίκα που πρόσεχε τη μητέρα του συντρόφου μου» συνεχίζει.

Η ίδια σημειώνει: «Στο σπίτι μας είχαμε ένα μπιτόνι με βενζίνη για να βάζουμε μπρος σε μία ηλεκτρική γεννήτρια που είχαμε σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Τελευταία φορά θυμάμαι να χρησιμοποιήσαμε αυτό το μπιτόνι τον Ιανουάριο του 2022 και συγκεκριμένα λίγες μέρες πριν από τον θάνατο της 87χρονης. Έκτοτε δεν είμαι σίγουρη αν το έχω ξαναδεί», λέει η σύντροφος του γιος της Ελένης Παπαδοπούλου.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Mega και την εκπομπή Live News, ένα μήνυμα της ίδιας στον 60χρονο βάζει νέα δεδομένα στην έρευνα. «Αν η έρευνα στραφεί προς το μέρος σου, σκέψου το ενδεχόμενο να φύγεις από τη χώρα».

