Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Προφυλακίστηκε ο γιος της

Προφυλακίστηκε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της μητεράς του στο σπίτι της στο Κολωνάκι.

Η απολογία του ήταν πολύωρη στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Η 87χρονη μητέρα του είχε βρεθεί απανθρακωμένη στο σπίτι της στο Κολωνάκι στις 29 Ιανουαρίου του 2022.

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Τα στοιχεία στη δικογραφία εις βάρος του γιου της

Η υπόθεση της φωτιάς στο διαμέρισμα, αρχικά, είχε θεωρηθεί ατύχημα, ωστόσο νεότερα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και οι τοξικολογικές εξετάσεις, οδήγησαν τις δικαστικές αρχές στην έκδοση εντάλματος σύλληψης την επομένη των Χριστουγέννων, σε βάρος του γιου του θύματος.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχεία που όχι μόνο αποκλείουν το ατύχημα, αλλά καταδεικνύουν σχεδιασμένη εγκληματική ενέργεια για την οποία μοναδικός δράστης θεωρείται πως είναι ο 60χρονος.

Μεταξύ αυτών είναι ο εντοπισμός εύφλεκτου υλικού εντός του διαμερίσματος, το οποίο δεν είχε ίχνη παραβίασης, αλλά και στα ρούχα της γυναίκας. Κρίσιμα επίσης για την πορεία της υπόθεσης, αποδέχθηκαν τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων που κατέδειξαν ότι στο θύμα είχε χορηγηθεί μεγάλη δόση ηρεμιστικής ουσίας.

«Το θύμα δεν ήταν στη ζωή όταν ξέσπασε η φωτιά στο διαμέρισμα», όπως εκτιμάται από τους ειδικούς με βάση τις μικρές ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα που βρέθηκε στο αίμα της γυναίκας. Όπως φαίνεται, η 87χρονη είχε ασφυκτικό θάνατο, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ηρεμιστικής ουσίας.

Η εκτίμηση των Αρχών είναι ότι η φωτιά ήταν το τελικό στάδιο στην αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στον βίαιο θάνατο της γυναίκας.

