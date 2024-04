Δημήτρης Κόκοτας: «Έπαθε ανακοπή και έμφραγμα» - Οι τελευταίες εξελίξεις για την υγεία του

Αισιόδοξη σχετικά με την υγεία του Δημήτρη Κόκοτα είναι η Ματίνα Παγώνη, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «όλα θα πάνε καλά» και πως σταδιακά θα επανέλθει μετά το έμφραγμα που υπέστη.

Η Ματίνα Παγώνη μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα Mega», μετέφερε τις νεότερες εξελίξεις για την υγεία του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Γεννηματά μετά από έμφραγμα. Σύμφωνα μάλιστα με τις πληροφορίες, ο τραγουδιστής κατά τη διάρκεια προβών για το show Just the 2 of Us στο οποίο συμμετέχει ως διαγωνιζόμενος, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και αφού κάλεσε ασθενοφόρο διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει η κ. Παγώνη γίνονται προσπάθειες για αποσωλήνωση του τραγουδιστή. «Γίνονται προσπάθειες από την ομάδα των γιατρών για αποσωλήνωση, εχθές έγινε κάποια εξέταση, μαγνήτες δηλαδή, για να δούμε τι γίνεται και στο κεφάλι. Πιστεύω όλα θα πάνε καλά, αυτή η διαδικασία όπως ξέρουμε όλοι είναι χρονοβόρα θέλει το χρόνο της. Δεν μπορείς αμέσως να αποσωληώσεις ένα άτομο, εξαρτάται από πολλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Έπαθε ανακοπή και έμφραγμα, είναι νέος άνθρωπος», σημείωσε μεταξύ άλλων η Ματίνα Παγώνη ενώ συμπλήρωσε πως της έχει κάνει εντύπωση ον ενδιαφέρον του κόσμου για τον τραγουδιστή, κάτι που δείχνει πόσο αγαπητός είναι. Τόνισε δε, πως παίρνουν διαρκώς τηλέφωνα και ρωτούν για την κατάστασή του.