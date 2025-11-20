Δήμητρα Ματσούκα: Έφτασε με χειροπέδες στην Ευελπίδων στο πλαίσιο του αυτοφώρου

Με χειροπέδες έφτασε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης στα δικαστήρια της Ευελπίδων, η Δήμητρα Ματσούκα.

Η Δήμητρα Ματσούκα συνελήφθη αργά το βράδυ της Τετάρτης όταν κινούνταν στην περιοχή της Βουλιαγμένης με το ΙΧ της, με ταχύτητα παραπάνω από το προβλεπόμενο όριο.

Οι Αρχές της έκαναν σήμα να σταματήσει και σύμφωνα με πληροφορίες διαπιστώθηκε στον έλεγχο, ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και ήταν και υπό την επήρεια αλκοόλ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το δίπλωμα της είχε αφαιρεθεί στις αρχές Οκτωβρίου για άλλη παράβαση.

Σύμφωνα με τις νεότερες εξελίξεις για την υπόθεση, η ηθοποιός απολογήθηκε για το συμβάν και της ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση.