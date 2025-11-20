ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Δήμητρα Ματσούκα: Έφτασε με χειροπέδες στην Ευελπίδων στο πλαίσιο του αυτοφώρου

Στην ηθοποιό ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Δήμητρα Ματσούκα: Έφτασε με χειροπέδες στην Ευελπίδων στο πλαίσιο του αυτοφώρου Facebook Twitter
Φωτ. Δήμητρα Ματσούκα / EUROKINISSI
0

Με χειροπέδες έφτασε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης στα δικαστήρια της Ευελπίδων, η Δήμητρα Ματσούκα.

Η Δήμητρα Ματσούκα συνελήφθη αργά το βράδυ της Τετάρτης όταν κινούνταν στην περιοχή της Βουλιαγμένης με το ΙΧ της, με ταχύτητα παραπάνω από το προβλεπόμενο όριο.

Οι Αρχές της έκαναν σήμα να σταματήσει και σύμφωνα με πληροφορίες διαπιστώθηκε στον έλεγχο, ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και ήταν και υπό την επήρεια αλκοόλ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το δίπλωμα της είχε αφαιρεθεί στις αρχές Οκτωβρίου για άλλη παράβαση.

Σύμφωνα με τις νεότερες εξελίξεις για την υπόθεση, η ηθοποιός απολογήθηκε για το συμβάν και της ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση.

 
Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΡΙΒΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Ελλάδα / Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος ο τηλεφωνητής της ΕΛΑΣ που της είπε «το περιπολικό δεν είναι ταξί»

«Έπραξα το καθήκον μου. Δεν βρισκόμουν στο σημείο για να έχω πλήρη γνώση», υποστήριξε ο εκφωνητής της Άμεσης Δράσης που είχε μιλήσει με την Κυριακή Γρίβα
LIFO NEWSROOM
 
 