ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Συνελήφθη η Δήμητρα Ματσούκα για οδήγηση σε κατάσταση μέθης

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είχε δίπλωμα οδήγησης

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Συνελήφθη η Δήμητρα Ματσούκα για οδήγηση σε κατάσταση μέθης Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου NDP
0

Συνελήφθη η γνωστή ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα, κατά τη διάρκεια ελέγχου των Αρχών στην περιοχή της Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης, όταν η Δήμητρα Ματσούκα φέρεται να κινούνταν στην περιοχή με το ΙΧ της, με ταχύτητα παραπάνω από το προβλεπόμενο όριο.

Οι Αρχές της έκαναν σήμα να σταματήσει και σύμφωνα με πληροφορίες διαπιστώθηκε στον έλεγχο, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και ήταν και υπό την επήρεια αλκοόλ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το δίπλωμα της είχε αφαιρεθεί στις αρχές Οκτωβρίου για άλλη παράβαση.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή της  και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΡΙΒΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Ελλάδα / Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος ο τηλεφωνητής της ΕΛΑΣ που της είπε «το περιπολικό δεν είναι ταξί»

«Έπραξα το καθήκον μου. Δεν βρισκόμουν στο σημείο για να έχω πλήρη γνώση», υποστήριξε ο εκφωνητής της Άμεσης Δράσης που είχε μιλήσει με την Κυριακή Γρίβα
LIFO NEWSROOM
Επιχείρηση «JAD Mobile 8»: 231 κλεμμένα και πλαστογραφημένα αυτοκίνητα εντοπίστηκαν στην Ελλάδα μέσα σε 11 ημέρες

Ελλάδα / Επιχείρηση «JAD Mobile 8»: 231 κλεμμένα και πλαστογραφημένα αυτοκίνητα εντοπίστηκαν στην Ελλάδα μέσα σε 11 ημέρες

Στην Ευρώπη, κατά τη διάρκεια της ίδιας επιχείρησης εντοπίστηκαν συνολικά 462 κλεμμένα ή πλαστογραφημένα οχήματα, αριθμός αυξημένος κατά 232 σε σχέση με την περσινή χρονιά
LIFO NEWSROOM
 
 