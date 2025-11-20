Συνελήφθη η Δήμητρα Ματσούκα για οδήγηση σε κατάσταση μέθης

Συνελήφθη η γνωστή ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα, κατά τη διάρκεια ελέγχου των Αρχών στην περιοχή της Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης, όταν η Δήμητρα Ματσούκα φέρεται να κινούνταν στην περιοχή με το ΙΧ της, με ταχύτητα παραπάνω από το προβλεπόμενο όριο.

Οι Αρχές της έκαναν σήμα να σταματήσει και σύμφωνα με πληροφορίες διαπιστώθηκε στον έλεγχο, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και ήταν και υπό την επήρεια αλκοόλ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το δίπλωμα της είχε αφαιρεθεί στις αρχές Οκτωβρίου για άλλη παράβαση.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή της και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.