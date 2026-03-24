Δίκη πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Με παραίτησαν» κατέθεσε πρώην πρόεδρος

Με αναφορές σε «οικοσυστήματα» διαχείρισης κονδυλίων και καταγγελίες για παρεμβάσεις και πιέσεις που τον οδήγησαν σε παραίτηση, κατέθεσε στο δικαστήριο ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, στη δίκη των δύο πρώην στελεχών του Οργανισμού.

Ο μάρτυρας, σήμερα καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, περιέγραψε ένα περιβάλλον στο οποίο, όπως είπε, «λειτουργούσε ένα σύστημα», στο οποίο ο ίδιος βρέθηκε «ξενιστής», με αποτέλεσμα τελικά να απομακρυνθεί.

«Υπήρχε ένα οικοσύστημα και εγώ ήμουν ο ξενιστής. Άρα έπρεπε να με αποβάλουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη διαχείριση κονδυλίων ύψους 2,8 δισ. ευρώ ετησίως.

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μού ζήτησαν να παραιτηθώ χωρίς εξηγήσεις»

Ο κ. Βάρρας κατέθεσε ότι ανέλαβε την προεδρία του ΟΠΕΚΕΠΕ τον Νοέμβριο του 2019, ενώ έναν χρόνο αργότερα, και αφού είχε δώσει εντολές για ελέγχους σε πληρωμές, τού ζητήθηκε η παραίτησή του από τον τότε υπουργό.

Σε σχετική ερώτηση της προέδρου αν γνώριζε τον λόγο, απάντησε: «Δεν ζητάω εξηγήσεις», για να συμπληρώσει στη συνέχεια: «Γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου».

Όπως υποστήριξε, οι έλεγχοι που ζητούσε ενδεχομένως δεν ήταν επιθυμητοί, ενώ άφησε αιχμές για στοχευμένους ελέγχους σε συγκεκριμένα ΑΦΜ, την ώρα που άλλα παρέμεναν εκτός ελέγχου.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι πρώτες ενδείξεις και οι έρευνες

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, το πρώτο «καμπανάκι» ήρθε το 2019, όταν ενημερώθηκε για υπόθεση 197 κτηνοτρόφων στα Τρίκαλα, η οποία και διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα.

Ακολούθησε εκτενής έρευνα για πληρωμές σε αγρότες και κτηνοτρόφους, με τον ίδιο να κάνει λόγο για «ανεξέλεγκτο αριθμό ζώων και εκτάσεων», αλλά και για περιπτώσεις που, όπως είπε, δεν δικαιολογούνταν από τα δεδομένα.

«Ανακάλυψα ότι κάτι συμβαίνει. Παράνομα ζώα, παράνομες επιδοτήσεις, δυσανάλογα στοιχεία», κατέθεσε, προσθέτοντας ότι από νωρίς αντιλήφθηκε πως «κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να προσέχω».

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι δεν αρχειοθέτησε καταγγελίες -ακόμη και ανώνυμες- αλλά τις διαβίβασε για έλεγχο, συνολικά για 99 ΑΦΜ. Όπως είπε, ανάμεσα στις υποθέσεις που εξετάστηκαν ήταν και εκείνη με τον «Γράμμο και τον πεθαμένο», την οποία χαρακτήρισε σοκαριστική.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρεμβάσεις και καταγγελίες για «διαρροές»

Σημείωσε επίσης ότι δεν πείστηκε από πόρισμα ελέγχου που του παρουσιάστηκε, κάνοντας λόγο για ελλιπή διερεύνηση σε σχέση με τα ευρήματα άλλου φακέλου.

«Είμαι έμπειρος, δεν με έπεισε το πόρισμα», είπε χαρακτηριστικά, ενώ μετά την αποστολή σχετικών ερωτημάτων – όπως κατέθεσε – του ζητήθηκε η παραίτησή του.

Ο κ. Βάρρας αναφέρθηκε και σε τηλεφώνημα που δέχθηκε από τότε γενικό γραμματέα του υπουργείου, ο οποίος φέρεται να τον ρώτησε γιατί ελέγχεται σύζυγος γνωστού παραγωγού.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι υπήρχαν περιπτώσεις αποστολής αρχείων ελέγχου με προσυμπληρωμένα στοιχεία, ενώ υποστήριξε ότι όλες οι ύποπτες υποθέσεις διαβιβάστηκαν στη Δικαιοσύνη με επαρκή τεκμηρίωση.

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ προσκόμισε στο δικαστήριο σειρά εγγράφων, μεταξύ των οποίων και επιστολή προς τον τότε αντιπρόεδρο του Οργανισμού, στην οποία περιέγραφε «κλίμα φόβου και τρομοκρατίας» στο εσωτερικό του φορέα.

Τόνισε ότι ο ίδιος δεν δέχθηκε προσωπικές απειλές, ωστόσο έκανε λόγο για «επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα» σε βάρος του.

Τέλος, ανέφερε ότι τον Οκτώβριο του 2025 διαπίστωσε πως το κινητό του τηλέφωνο είχε «κλωνοποιηθεί», ενώ μετά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, όπως είπε, τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω κακόβουλης παρέμβασης.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου του συνέστησε να προχωρήσει σε μήνυση για το περιστατικό.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ