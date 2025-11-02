Βορίζια: Ο εισαγγελέας στο ΠΑΓΝΗ – Διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση στους δύο τραυματίες

Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού, ασκήθηκαν το απόγευμα της Κυριακής σε δύο τραυματίες που νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), μετά τη φονική συμπλοκή στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, εισαγγελέας και ανακρίτρια μετέβησαν στο νοσοκομείο λίγο μετά τις 4.30 μ.μ. για την άσκηση των διώξεων και τη λήψη προθεσμίας για απολογία. Οι δύο κατηγορούμενοι κρατούνται σε ειδικό θάλαμο του ΠΑΓΝΗ και φέρονται να αναρρώνουν ταχύτερα από ό,τι αρχικά εκτιμήθηκε.

Πρόκειται για έναν 25χρονο, αδελφό του 27χρονου ιδιοκτήτη του σπιτιού όπου σημειώθηκε η έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού, και έναν ακόμη 26χρονο κάτοικο των Βοριζίων. Ο 25χρονος φέρεται, σύμφωνα με καταθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, να άνοιξε πυρ μαζί με τον αδελφό του εναντίον κατοικιών της οικογένειας Καργάκη μετά την έκρηξη, ενώ εξετάζεται και μαρτυρία που τον εμπλέκει σε πυροβολισμούς εναντίον αστυνομικών κατά τη διάρκεια αυτοψίας.

Βορίζια: Πέντε πρόσωπα ως τώρα στη δικογραφία

Η δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Δικαιοσύνη περιλαμβάνει συνολικά πέντε ταυτοποιημένα πρόσωπα ως εμπλεκόμενα στο αιματοκύλισμα, ωστόσο οι αρχές εκτιμούν ότι οι δράστες είναι περισσότεροι.

Η φονική συμπλοκή σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, λίγο μετά τις 11:00, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού σε υπό κατασκευή σπίτι αποτέλεσε την αφορμή για να αναζωπυρωθεί μια παλιά διαμάχη μεταξύ δύο οικογενειών του χωριού. Οι συγγενείς της πλευράς που πίστευε ότι έγινε στόχος της επίθεσης πήραν τα όπλα και κινήθηκαν προς το κέντρο των Βοριζίων, όπου ακολούθησε ανταλλαγή εκατοντάδων πυροβολισμών.

Από τα πυρά έχασε τη ζωή του ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, ενώ νεκρή έπεσε και μια 56χρονη γυναίκα από την αντίπαλη οικογένεια. Η κόρη της νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη. Νεότερη ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε ότι ο 39χρονος δέχθηκε τέσσερις σφαίρες από δύο διαφορετικά όπλα, ενώ η γυναίκα σκοτώθηκε επίσης από πυρά, διαψεύδοντας τις αρχικές αναφορές περί ανακοπής.

Η αστυνομία παραμένει σε πλήρη επιφυλακή στη Μεσαρά, με ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και της ΕΚΑΜ να περιπολούν μέσα και γύρω από τα Βορίζια, προκειμένου να αποτραπούν ενδεχόμενα αντίποινα. Τα σχολεία της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Βοριζίων και του Γυμνασίου Ζαρού, θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη για λόγους ασφαλείας, ενώ ειδικό κλιμάκιο παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών αναμένεται να επισκεφθεί τα σχολεία.

Η έρευνα για τη φονική υπόθεση συνεχίζεται με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία εξετάζει τη διαδρομή των όπλων και τη σύνδεση της βομβιστικής επίθεσης με τη συμπλοκή. Οι αρχές τονίζουν ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή και πως όλοι οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.