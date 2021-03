Στην Κρήτη έφτασε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Eisenhower» το πρωί του Σαββάτου.

Το αεροπλανοφόρο κατέπλευσε στη ναυτική βάση της Σούδας λίγο πριν από τις 11:00 το πρωί. Προσέγγισε στην προβλήτα Κ14 με τη βοήθεια τεσσάρων ρυμουλκών, ενώ κατά την είσοδό του στο λιμάνι συνοδευόταν από σκάφη του Λιμενικού και του Ναυτικού.

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο διαθέτει πλήρωμα 5.600 ατόμων και έχει την δυνατότητα μεταφοράς 90 μαχητικών αεροσκαφών ελικοπτέρων και αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Λίγο μετά την άφιξη στην Κρήτη, στον λογαριασμό του «Eisenhower» στο Twitter δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες με το σχόλιο «Σε ένα από τα πιο όμορφα λιμάνια στον κόσμο».

One of the most beautiful ports in the world🇬🇷🇺🇸. Thank you #SoudaBay, #Greece. @NSA_SoudaBay pic.twitter.com/fYYt6Cw8Wp