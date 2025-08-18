ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στη Φωκίδα - Επιχειρούν και ενάερια μέσα

Η φωτιά καίει δασική έκταση

LifO Newsroom
Φωτιά τώρα στη Φωκίδα - Επιχειρούν και ενάερια μέσα
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Φωκίδα και συγκεκριμένα στην περιοχή Καλό Πηγάδι.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής οι φλόγες καίνε δασική έκταση.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 9 οχήματα και δύο ελικόπτερα. Στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

