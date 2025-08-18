Φωτιά τώρα στη Φωκίδα - Επιχειρούν και ενάερια μέσα

Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Φωκίδα και συγκεκριμένα στην περιοχή Καλό Πηγάδι.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής οι φλόγες καίνε δασική έκταση.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 9 οχήματα και δύο ελικόπτερα. Στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.