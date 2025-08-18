ΕΛΛΑΔΑ
Προκαταρκτική έρευνα για το ατύχημα με το 5χρονο αγοράκι σε αναψυκτήριο της Τούμπας

Aπό τον χώρο κατασχέθηκαν 14 παιδικά ψυχαγωγικά παιχνίδια και ένας φωτιστικός σωλήνας LED

LifO Newsroom
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για το ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί έγκαυμα στο χέρι ένα 5χρονο αγοράκι σε αναψυκτήριο της Τούμπας, διέταξε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ζητήθηκε να ενταχθούν στη δικογραφία η έκθεση πραγματογνωμοσύνης, το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης και να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Ο φάκελος θα συμπληρωθεί, επίσης, με την αυτοψία, μαρτυρικές καταθέσεις και όσα έγγραφα κριθούν αναγκαία, ώστε να αξιολογηθεί η ποινική μεταχείριση των δύο εμπλεκομένων.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από καταγγελία συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Α.Τ. Τούμπας – Τριανδρίας ο 43χρονος ιδιοκτήτης του αναψυκτηρίου και ο 58χρονος ιδιοκτήτης των ψυχαγωγικών παιχνιδιών. Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι, έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα.

Σημειώνεται πως από τον χώρο κατασχέθηκαν 14 παιδικά ψυχαγωγικά παιχνίδια και ένας φωτιστικός σωλήνας LED, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

 
