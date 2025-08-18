Μαρίνα Καλογήρου: «Έζησα αδελφικά μαζί με μοναχές σε δύο μοναστήρια»

Ένα διαφορετικό καλοκαίρι περιγράφει πως πέρασε αυτή τη χρονιά, η Μαρίνα Καλογήρου.

Η Μαρίνα Καλογήρου, η οποία πριν λίγο καιρό αποκάλυψε πως έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά στο παρελθόν, προχώρησε σε νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μιλώντας για τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο πέρασε το φετινό της καλοκαίρι.

Η δημοφιλής ηθοποιός, εξήγησε στην ανάρτησή της, πως επέλεξε να περάσει το καλοκαίρι της σε δυο μοναστήρια, όπου όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, βίωσε «από κοντά το μεγαλείο της γυναικείας φιλίας».

«Το φετινό μου καλοκαίρι ήταν αφιερωμένο στην ιερότητα της γυναικείας φιλίας. Ποτέ ξανά πριν δεν είχα νιώσει μέσα μου όλες τις πτυχές αυτού του θαύματος. Την Παρουσία, τη συμπαράσταση και τη συγγένεια. Την εγγύτητα, τη χαρά και αυτή την αγάπη… Αυτή τη συγχώρεση και την ασφάλεια. Έκανα και δύο καινούργιες πολύτιμες φίλες», ανέφερε αρχικά η Μαρίνα Καλογήρου.

«Έζησα αδελφικά μαζί με μοναχές σε δύο ευλογημένα – ανθισμένα μοναστήρια. Χάρηκα να κοιτάζω μάτια που αγαπούν, που προσπαθούν, που στηρίζουν. Η μία καινούργια μου φίλη μού είπε: «Μετά την κόρη μου, το πιο ιερό πράγμα στη ζωή μου είναι η γυναικεία φιλία». Το ένιωσα μέσα στην καρδιά μου. Δηλαδή το έζησα», συνέχισε.

«Είστε κήποι, είστε στέγη στη βροχή, είστε σιωπή στη φασαρία, είστε όρμος και ξανεμιά, είστε η ειρήνη στον πόλεμο, είστε χαρά στην ασχήμια, είστε σπίτι και κρεβάτι… Είστε η χαρά μου», κατέληξε.