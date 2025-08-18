Πάτρα: Ακόμη μία σύλληψη για τη φωτιά στο Γηροκομείο

Σε μία ακόμη σύλληψη προχώρησαν σήμερα οι αστυνομικές αρχές της Πάτρας για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου που ξέσπασε την προηγούμενη εβδομάδα.

Πρόκειται για έναν 21χρονο, φίλο του 25χρονου που σήμερα απολογείται καθώς κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση, καθώς και για εμπρησμό σε δασική έκταση από πρόθεση και κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 21χρονος είναι ο οδηγός της μηχανής που συνόδευε τον 25χρονο στο Γηροκομείο και ο οποίος είχε αρχικά κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας. Ωστόσο, πριν προχωρήσει στη μαρτυρία του, μεταφέρθηκε από αστυνομικούς από το Δικαστικό Μέγαρο Πατρών στην Αστυνομική Διεύθυνση.

Υπενθυμίζεται ότι ο 25χρονος οδηγήθηκε σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή, με τους συνηγόρους του να απορρίπτουν τις κατηγορίες.

Παράλληλα, για τη φωτιά στα Συχαινά έχουν ήδη προφυλακιστεί από την Κυριακή δύο ακόμη κατηγορούμενοι, ηλικίας 19 και 27 ετών.