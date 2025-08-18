ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Αποξηλώνονται τα παλιά καρτοτηλέφωνα στον δήμο Αθηναίων

Περισσότερα από 150 καρτοτηλέφωνα, ανενεργά εδώ και χρόνια, απομακρύνονται από τα πεζοδρόμια της Αθήνας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Αποξηλώνονται τα παλιά καρτοτηλέφωνα στον δήμο Αθηναίων Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
0

Στην απομάκρυνση δεκάδων καρτοτηλεφώνων προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων, μετά από συνεννόηση με τον ΟΤΕ.

Όλες αυτές οι τηλεφωνικές εγκαταστάσεις παρέμεναν επί σειρά ετών ανενεργές και χωρίς λειτουργική χρήση σε διάφορα σημεία της πόλης, επιβαρύνοντας την εικόνα του δημόσιου χώρου και δημιουργώντας εμπόδια για πεζούς και άτομα με αναπηρία. Ουσιαστικά αποτελούσαν εστίες ρύπανσης, αλλά και πρόκλησης ατυχημάτων.

Ανταποκρινόμενη σε πολλά αιτήματα πολιτών, η Αντιδημαρχία Υποδομών επικοινώνησε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΤΕ και ζήτησε την απομάκρυνση των χαλασμένων καρτοτηλεφώνων. Σταδιακά αποξηλώθηκαν 63 ανενεργοί τηλεφωνικοί θάλαμοι, ενώ έχει προγραμματιστεί η απομάκρυνση 24 ακόμα εντός του Αυγούστου. Μέχρι τον Οκτώβρη θα γίνουν επιπλέον 67 αποξηλώσεις.

Η απομάκρυνση ξεκίνησε από κεντρικά σημεία της Αθήνας. Ενδεικτικά:

Σύνταγμα: Φιλελλήνων & Βασ. Αμαλίας, Λέκκα, Πανεπιστημίου, Ομόνοια: Πλατεία Κοτζιά, Σανταρόζα, Σατωβριάνδου, Λυκούργου, Σωκράτους & Ευριπίδου, Μετς: Αναπαύσεως, Κολωνάκι: Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, Υψηλάντου, Εξάρχεια: Στουρνάρη, Κυψέλη: Πατησίων & Αγ. Μελετίου, Ευελπίδων & Κέρκυρας, Πλατεία Κυψέλης, Ζακύνθου & Κέρκυρας, Κρίσσης, Πατήσια / Μεταξουργείο / Κολωνός: Λένορμαν, Αχαρνών, Κολοκυνθού, Πλατεία Αθανασίου Διάκου (Θυμαράκια), Γκύζη: Βαρβάκη & Μομφεράτου, Εξάρχεια / Νεάπολη: Στουρνάρη, Καλλιδρομίου, Λ. Αλεξάνδρας, Παγκράτι: Δαμάρεως, Υμηττού, Σπύρου Μερκούρη, Εμπεδοκλέους, Φορμίωνος, Πετράλωνα: Δεινοχάρους (Πλατεία Μερκούρη), Ιλίσια: Παπαδιαμαντοπούλου, Κουκάκι / Ν. Κόσμος: Καφαντάρη, Μιχαήλ Μπακνανά, Αμπελόκηποι: Κηφισίας, Γρ. Ξενοπούλου & Μεσογείων, Φθιώτιδος & Δουκίσσης Πλακεντίας, Βοτανικός: Σπύρου Πάτση & Ιερά Οδός.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δούκας σε πρέσβη Ισραήλ: Δεν δεχόμαστε μαθήματα δημοκρατίας από όσους σκοτώνουν αμάχους

Πολιτική / Δούκας σε πρέσβη Ισραήλ: Δεν δεχόμαστε μαθήματα δημοκρατίας από όσους σκοτώνουν αμάχους

Η απάντηση του δημάρχου Αθηναίων στις δηλώσεις του Νόαμ Κατζ, ο οποίος άσκησε κριτική για ελλιπή προστασία της πόλης από «οργανωμένες μειονότητες», ανεπαρκή καθαριότητα και έλλειψη ασφάλειας που –κατά τον ίδιο– κάνει τους Ισραηλινούς τουρίστες να αισθάνονται άβολα
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Θάσος: Επίθεση Ισραηλινού τουρίστα σε ντόπιους που πραγματοποιούσαν παρέμβαση αλληλεγγύης στη Γάζα

Ελλάδα / Θάσος: Επίθεση Ισραηλινού τουρίστα σε ντόπιους που πραγματοποιούσαν παρέμβαση αλληλεγγύης στη Γάζα

Ο άντρας διακρίνεται στο βίντεο να επιτίθεται σε γυναίκα με βρισιές και χειρονομίες ενώ ακούγεται να λέει πως είναι περήφανος για τον ισραηλινό στρατό
LIFO NEWSROOM
 
 