Βέροια: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ 7χρονος μετά από ατύχημα σε παιδική χαρά

Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ένας 7χρονος, μετά από ατύχημα που σημειώθηκε σε παιδική χαρά στη Βέροια, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Το παιδί εντοπίστηκε από διασώστες του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της Βέροιας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, έφερε βαριά τραύματα στο κεφάλι και φέρεται να υπέστη ρήξη σπλήνας.

Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Παραμένει άγνωστο εάν το παιδί βρισκόταν υπό την επίβλεψη κηδεμόνα ή αν ήταν μόνο του, ενώ οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

