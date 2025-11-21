Σαλαμίνα: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα - Νεκρός ο οδηγός

Αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα στη Σαλαμίνα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι ώρας συνθήκες, με αποτέλεσμα τον θάνατο του οδηγού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ιδιώτη δύτη, που κατέληξε με το όχημά του στη θαλάσσια περιοχή Παλουκίων στη Σαλαμίνα.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν, ότι ο άνδρας, ήταν ο μοναδικός επιβαίνων στο όχημα. Μετά την ανάσυρσή του μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δύτες έκαναν έρευνα στο βυθισμένο όχημα για να διαπιστώσουν αν υπήρχε και άλλο άτομο. Δεν εντόπισαν άλλο άτομο.

Το όχημα ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή με τη συνδρομή γερανοφόρου, ενώ η ακτοπλοϊκή σύνδεση που είχε διακοπεί προσωρινά κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων και των ερευνών αναμένεται να αποκατασταθεί.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται από το Λιμενικό, που συγκεντρώνει μαρτυρίες και στοιχεία, προκειμένου να ξεκαθαρίσει, πώς και γιατί το όχημα κατέληξε στη θάλασσα.