Αττική Οδός: 40χρονη οδηγούσε για δεύτερη φορά σε 4 ημέρες στη ΛΕΑ

Της είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης για την ίδια παράβαση

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Συνελήφθη 40χρονη που οδηγούσε για δεύτερη φορά σε 4 ημέρες στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού.

Μάλιστα, της είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης για την ίδια παράβαση.

Της επιβλήθηκε- δεύτερη φορά- διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.350 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 18 μηνών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 30-9-2025 από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού 40χρονη ημεδαπή, η οποία κατελήφθη να οδηγεί αυτοκίνητο στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) της Αττικής Οδού.

Όπως διαπιστώθηκε, η 40χρονη είχε τελέσει την ίδια παράβαση πριν από 4 ημέρες, για την οποία της είχε επιβληθεί από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας διοικητικό πρόστιμο και της είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 40 ημερών.

Για την υποτροπή της, της επιβλήθηκε νέο διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.350 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 18 μηνών.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

 
 
 
