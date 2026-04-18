Αστυνομικός Βουλής: Για ποιους λόγους αθωώθηκε η μητέρα

Αθώα κατά πλειοψηφία κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών η 35χρονη μητέρα και εν διαστάσει σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής, ο οποίος καταδικάστηκε σε τέσσερις φορές ισόβια και 80 έτη, εκ των οποίων τα 25 εκτιτέα, για την κακοποίηση των παιδιών του.

Υπενθυμίζεται πως ο 46χρονος αστυνομικός της Βουλής κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για την σεξουαλική κακοποίηση κατ’ εξακολούθηση των ανήλικων παιδιών και της συζύγου του.

Όσον αφορά στη 35χρονη, το δικαστήριο την έκρινε αθώα επικαλούμενο «αδυναμία αντίληψης του αδίκου», την ώρα που τόσο η γυναίκα όσο και οι συγγενείς, που παρευρέθηκαν στη διαδικασία, ζήτησαν δημόσια συγγνώμη.

Αστυνομικός Βουλής: Τι επικαλέστηκε το δικαστήριο για την αθώωση της μητέρας

Υπενθυμίζεται πως η Εισαγγελέας ζήτησε την καταδίκη της, παρά ταύτα κρίθηκε αθώα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το δικαστήριο έκρινε, ότι η γυναίκα έπρεπε να απαλλαγεί, λόγω αδυναμίας αντίληψης του αδίκου, καθώς τελούσε υπό καθεστώς έντονου φόβου.

Στο άκουσμα της απόφασης, συγγενείς της 35χρονης ξέσπασαν σε κλάματα, ενώ η ίδια ευχαρίστησε το δικαστήριο και ζήτησε δημόσια συγγνώμη.

Σε ό,τι αφορά στην υπόθεση κακοποίησης των ανήλικων παιδιών, αποκαλύφθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 μετά την καταγγελία της μητέρας -στις αρμόδιες αρχές- για ενδοοικογενειακή βία.

Σε αυτήν η γυναίκα ισχυριζόταν, ότι το μαρτύριο το δικό της και των παιδιών της είχε ξεκινήσει πριν από 14 χρόνια: «εγώ από τον φόβο και με το ξύλο που μου έδινε αναγκαζόμουν να τον υπακούσω», κατέθεσε η 35χρονη.

Ο 46χρονος φέρεται να είχε βίαια ξεσπάσματα, ακόμα και εν ώρα υπηρεσίας, και για τον λόγο αυτό τού είχε αφαιρεθεί το όπλο. Τα παιδιά στις προανακριτικές καταθέσεις τους, φέρονται να περιέγραψαν όσα βίωναν.

Η 13χρονη κατέθεσε ότι «δεν μπορούσαμε να τα πούμε και σε κάποιον. Φοβόμασταν. Πέρυσι εγώ είχα πάει στον ψυχολόγο του σχολείου, αλλά δεν είπα κάτι γιατί φοβόμουν μην το πει στον μπαμπά και γίνει μετά χαμός».

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 46χρονο για σωρεία κακουργηματικών πράξεων που διέπραξε σε βάρος των παιδιών του. Για βιασμούς κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκων, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, ενδοοικογενειακή βία, πορνογραφία ανηλίκων και άλλα αδικήματα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ